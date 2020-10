Halle (ots) - In Demokratien sollten möglichst viele Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen mit entscheiden, nicht bloß in den Parlamenten, sondern in allen Teilen von Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Geschieht dies nicht, kommen die Sichtweisen benachteiligter Gruppen nicht zum Tragen. Dass etwa Ostdeutsche in führenden Positionen der Justiz sogar in Ostdeutschland nicht zu finden sind, ist 30 Jahre nach der Vereinigung nicht akzeptabel. Noch weniger akzeptabel ist, dass der Frauenanteil im Bundestag nur 30 Prozent beträgt. Das eine wie das andere kann nicht so bleiben, wie es ist. Das ist klar.



