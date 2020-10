Immer wieder rücken Konzernriesen wie die Google-Mutter Alphabet in den Fokus, wenn es um den möglichen Missbrauch von Marktmacht geht. Viele Stimmen fordern die Aufspaltung solcher Unternehmen. In Googles Fall soll das gar nicht so schlecht sein, meint nun Börsenkenner Jim Cramer.? Kartellrechtsklage gegen Google ? Cramer vermutet Verlierer-Fall für die Regierung? Aufspaltung wäre aber nicht tragischDer Börsenkenner und CNBC-Moderator Jim Cramer äußerte sich kürzlich zu dem jüngst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...