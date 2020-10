QUEBEC CITY, Oct. 27, 2020, ein weltweit führender Anbieter von ADAS- und AD-Sensortechnologie der Stufen 1-5, freut sich, im November 2020 auf mehreren globalen digitalen Veranstaltungen verschiedene Lösungen für Kunden aus den Bereichen Automobil und Mobilität präsentieren zu können. LeddarTech hat 2020 bereits an über 20 Branchenveranstaltungen teilgenommen und freut sich darauf, bei den kommenden Veranstaltungen viele Branchenführer zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen.



"Wir freuen uns darauf, unsere Strategie fortzusetzen und mit unseren Kunden und anderen Organisationen über diese digitalen Veranstaltungen in Kontakt zu treten", so Daniel Aitken, Vice-President Global Marketing and Communications. "Die bevorstehenden Veranstaltungen versprechen sehr interessant zu werden. Die Vorträge unserer LeddarTech-Referenten geben interessante Einblicke in Themen, die von der Einführung autonomer Shuttles im städtischen Umfeld über Konzepte zu verschiedenen Sensormodalitäten, Sensorfusion und Wahrnehmung für autonome Fahrzeuge bis hin zur Rolle der Sensorrohdatenfusion reichen. Ich lade Sie ein, sich für diese Veranstaltungen zu registrieren und von den großartigen Referenten zu profitieren, die dort vertreten sein werden", schließt Aitken.

Autonomous Vehicles Online - Kostenlose digitale Veranstaltung

Diese Veranstaltung gibt einen Einblick in die Zukunftstrends, die das autonome Fahren prägen werden, und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, ihr Wissen über Herausforderungen bei der Sicherheit zu vertiefen und Kontakte zu Kollegen zu knüpfen, die die nächste Generation von Technologien für das autonome Fahren entwickeln.

Vortrag von LeddarTech: 4. November 2020 - 10:00 Uhr EST

Referent: Pierre Olivier, Chief Technology Officer bei LeddarTech

Thema: Sensormodalitäten, Sensorfusion und Wahrnehmung für automatisiertes Fahren

Kostenlose Registrierung: https://www.automotive-iq.com/events-autonomous-vehicles-online-november/

Smart Cities Experience - Digitale Veranstaltung

Smart Cities Experience ist nicht nur eine Online-Konferenz, sondern auch eine E-Learning-Community-Veranstaltung, die den Entscheidungsträgern der Zivilgesellschaft das nötige Wissen zur Konzeption und Planung eines Smart City-Projekts vermittelt. Der Präsident und COO von LeddarTech, Frantz Saintellemy, wird zu folgendem Thema sprechen: Elektrische und autonome Shuttles: eine ökologische und wirtschaftliche Lösung für Städte und Gemeinden. Dabei wird der autonome Shuttle-Verkehr in Städten und Gemeinden genauer betrachtet. Dieser Vortrag wird auf Französisch gehalten.

Termin des Vortrags von LeddarTech: 5. November 2020 - 15:10 Uhr EST

Referent: Frantz Saintellemy, Präsident und COO von LeddarTech

Thema: Elektrische und autonome Shuttles: eine ökologische und wirtschaftliche Lösung für Städte und Gemeinden

Registrierung: https://www.eventbrite.com/o/smart-city-experience-27683031179

AutoSens Conference & Exhibition - Digitale Veranstaltung

In diesem Jahr diskutieren 500 Ingenieure und Technologen auf der AutoSens Themen wie Deep Learning, Sensorfusion, Überwachung im Fahrgastraum und Entwicklungen in den Bereichen Radar, LiDAR und Wärmebild. Die Teilnehmer erfahren, wie die Herausforderungen bei Bildqualität und Notbremsassistenten gelöst werden können und wie sich dies auf die Sicherheit autonomer Fahrzeuge auswirkt. Die Konferenz wird technische Vorträge von Experten von Siemens, FCA, GM, Woodside Capital Partners, Mercedes-Benz, NVIDIA, Cruise, Pony.ai, Mitsubishi, Zoox, Zenuity, EY Americas, GRIMM und weiteren sowie von Wissenschaftlern der Carnegie Mellon University, des Rochester Institute of Technology und der Mississippi State University bieten.

Vortrag von LeddarTech: 18. November 2020 - 11:00 Uhr EST

Referent: Ronny Cohen, Senior Director - LeddarTech Sensor Fusion and Platform Research & Development Center

Thema: Sensorrohdatenfusion: Erstellung eines robusten Umgebungsmodells für funktionale Sicherheit und autonomes Fahren

Registrierung: https://auto-sens.com/registration/

Eine vollständige Liste anstehender Vor-Ort-Veranstaltungen und virtueller Veranstaltungen finden Sie auf unserer Veranstaltungsseite unter https://leddartech.com/events

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts zu lösen. Mit seiner Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision und seiner kostengünstigen, skalierbaren und vielseitigen LiDAR-Entwicklungslösung für Solid-State-LiDARs für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine ermöglicht LeddarTech Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie die Entwicklung von umfassenden Sensorlösungen für die Autonomiestufen 1 bis 5. Diese Lösungen werden aktiv in Anwendungen für autonome Shuttles, Lastwagen, Busse, Lieferfahrzeuge, Smart Cities/Factories und Robotaxen eingesetzt. Das Unternehmen ist mit über 95 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com sowie auf LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube.

