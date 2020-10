FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu EU-Agrarbeihilfen:

"Diesmal entzündet sich die Empörung auch der deutschen Umweltministerin Svenja Schulze und einiger ihrer Amtskollegen am geplanten neuen EU-Agrarbudget für die nächsten sieben Jahre. Es bevorzugt bei der Vergabe von Fördergeld aus Brüssel im Grundsatz weiterhin Großbetriebe statt jene mit biologischer oder nachhaltiger Landwirtschaft. Dabei gerät ein Fortschritt leicht in Vergessenheit: 20 Prozent der Direktzahlungen sollen künftig nach ökologischen Kriterien vergeben werden. Ein solcher Schritt ist viel für eine Union, bei der ein Systemwechsel meist Jahre dauert. Aber es ist weniger, als sich die Umweltminister erhofft haben. Sie befürchten, dass - sobald der Haushaltsrahmen beschlossen ist -, erst mal sieben Jahre Pause sind, bis der nächste Schritt in Angriff genommen werden kann."/yyzz/DP/he