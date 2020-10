Funds Date Ticker Symbol ISIN code Shares in Issue Currency Net Asset Value NAV/per share Base Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF 26.10.2020 PSRE IE00B23D8X81 800,001 EUR 5,958,762 7.44844 Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF 26.10.2020 PSRF IE00B23D8S39 8,631,701 USD 167,281,107 19.37985 Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF 26.10.2020 PSRU IE00B23LNN70 959,201 GBP 7,219,938 7.52703 Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF 26.10.2020 EQQQ IE0032077012 16,010,928 USD 4,507,916,740 281.55250 Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF 26.10.2020 EQGB IE00BYVTMW98 384,771 GBP 86,855,393 225.73269 Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF 26.10.2020 PSDE IE00B23D9570 3,971,001 USD 30,496,525 7.67981 Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF 26.10.2020 PSDU IE00B23LNQ02 1,389,552 USD 25,782,420 18.55448 Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF 26.10.2020 BUYB IE00BLSNMW37 723,201 USD 25,549,623 35.32852 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF 26.10.2020 HDLV IE00BWTN6Y99 2,865,501 USD 73,865,926 25.77767 Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF 26.10.2020 EUHD IE00BZ4BMM98 650,001 EUR 13,019,134 20.02941 Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF 26.10.2020 HDLVEMN IE00BYYXBF44 2,437,311 USD 57,203,249 23.46982 Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 26.10.2020 HYFA IE00BD0Q9673 8,728,322 USD 208,591,766 23.89827 Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 26.10.2020 FAGB IE00BYVTN047 33,174 GBP 833,914 25.13759 Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF 26.10.2020 PQVM IE00BDZCKK11 200,001 USD 6,812,896 34.06431