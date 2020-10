DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages mehr als 11.000 neue Coronavirus-Infektionsfälle gemeldet worden. Wie das RKI am Dienstagmorgen unter Berufung auf die Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden am Vortag insgesamt 11.409 neue Fälle registriert. Dies war ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Montag, als das RKI 8.685 neue Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet hatte. Allerdings fallen die am Wochenende übermittelten Zahlen üblicherweise niedriger aus als an anderen Tagen. Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland 449.275 Ansteckungsfälle erfasst. Die Zahlen der Neuinfektionen in Deutschland liegen seit Tagen deutlich über den bisherigen Höchstständen vom Frühjahr. Allerdings sind die Werte schwer vergleichbar, da inzwischen deutlich mehr auf das neuartige Virus getestet wird als damals.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Capgemini SA, Umsatz 3Q

08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 3Q

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q

08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 9 Monate

11:00 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q

11:30 US/3M Co, Ergebnis 3Q

11:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q

11:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q

11:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 3Q

21:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q

21:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages

- DE/Fashionette AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis. 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September PROGNOSE: +9,6% gg Vj zuvor: +9,5% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +9,7% gg Vj zuvor: +9,6% gg Vj - US 13:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: revidiert +0,5% gg Vm; vorläufig +0,4% gg Vm 15:00 Index des Verbrauchervertrauens Oktober PROGNOSE: 102,0 zuvor: 101,8 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion Nullkuponanleihe mit Laufzeit September 2022 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 0,65-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Mai 2026 im Volumen von 500 bis 750 Mio EUR 11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2024 im Volumen von 3,25 Mrd GBP 12:30 GB/Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2071 im Volumen von 1 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.212,50 0,16 S&P-500-Indikation 3.413,50 0,27 Nasdaq-100-Indikation 11.531,50 0,17 Nikkei-225 23.485,80 -0,04 Schanghai-Composite 3.256,71 0,17 +/- Ticks Bund -Future 175,37 -5 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 12.177,18 -3,71 DAX-Future 12.197,00 -3,55 XDAX 12.209,16 -3,54 MDAX 26.703,58 -2,11 TecDAX 2.920,19 -3,59 EuroStoxx50 3.105,25 -2,93 Stoxx50 2.813,04 -1,90 Dow-Jones 27.685,38 -2,29 S&P-500-Index 3.400,97 -1,86 Nasdaq-Comp. 11.358,94 -1,64 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,42

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit leichten Erholungsversuchen in Europa rechnen Händler am Dienstag. Der Kursrutsch vom Vortag dürfte etwas nüchterner bewertet werden und Schnäppchenkäufer in ausgesuchten Titeln aktiv werden. Vor allem bei SAP wird das erwartet. Unter dem Strich habe sich an der negativen Nachrichtenlage aber nichts geändert, heißt es. An der Wall Street rutschten die Kurse auch nach Europas Börsenschluss weiter ab und erholten sich zum Handelsende nur wenig. Der Dow-Jones-Index ging mit 650 Punkten Verlust aus dem Handel. Die DAX-Futures deuten am Morgen auf einen Start an der 12.200er-Marke hin. Die Signale der Weltwirtschaft sind gemischt: In Südkorea stieg das BIP im dritten Quartal noch stärker als erhofft. In China nahm jedoch das Momentum der Industriegewinne deutlich ab. Per Saldo seien keine klaren Vorlagen für die weitere Wirtschaftsentwicklung zu erkennen. Anlegern fehle damit die Story für Käufe, heißt es von Händlern.

Rückblick: Fundamental kam Druck gleich von mehreren Seiten: Der Ausbruch der zweiten Coronawelle und die sich ausweitenden Lockdowns belasteten die Stimmung. Die wirtschaftlichen Sorgen machten sich in einem schwachen Ifo-Geschäftsklimaindex bemerkbar. Derweil deutete der Chicago-Fed-National Activity Index eine Verlangsamung der US-Wirtschaft an. Der Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe, Alexander Krüger, äußerte sich enttäuscht vom Rückgang des Ifo-Indexes im Oktober. Die Spannungen zwischen der Türkei und Griechenland und neuerdings auch der Streit der Türkei mit Frankreich drückten türkische Aktien um fast 4 Prozent. Astrazeneca gewannen 1,7 Prozent. Der Konzern nahm seine Impfstoffentwicklung wieder auf.

DAX/MDAX/TECDAX

Baisse - Der DAX litt zusätzlich unter einem enttäuschenden Ausblick von SAP. Auch der schwache Ifo-Geschäftsklimaindex machte sich bei DAX-Schwäche ebenfalls bemerkbar. Einen Kurseinbruch von 21,9 Prozent erlitten SAP. Das Streichen der mittelfristigen Gewinnprognose sorgte für Entsetzen unter Anlegern. Allerdings gab es auch positive Nachrichten aus dem Sektor. Nach vorläufigen Drittquartalszahlen stiegen Allgeier gegen den allgemeinen Trend um 3,7 Prozent. Für Süss Microtec ging es nach Zahlenvorlage sogar um 6,3 Prozent nach oben. Auch Bayer lagen mit plus 0,3 Prozent gut im Markt. Der Konzern will Asklepios BioPharmaceutical kaufen.

XETRA-NACHBÖRSE

Von erheblichen Umsätzen quer durch den Gesamtmarkt berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Besonders stark war das Interesse in der SAP-Aktie, die sich nach dem gut 20-prozentigen Rückschlag um rund 0,6 Prozent erholte. Dabei hätten die Käufer die Verkäufer im Verhältnis 10 zu 1 überwogen, da vor allem Schnäppchenjäger unterwegs gewesen seien. Die Brenntag-Aktie zeigte sich nach der Ankündigung von Sparmaßnahmen 1,3 Prozent fester. Schaeffler legten mit Umsatz-Zahlen 1,4 Prozent zu.

USA / WALL STREET

Kräftige Verluste - Drohende Lockdown-Maßnahmen und schwindende Hoffnungen auf ein Konjunkturpaket in den USA haben die Wall Street am Montag tief ins Rote gedrückt. Die neue Coronawelle scheint in Teilen Europas außer Kontrolle zu geraten. Doch auch aus den USA selbst kamen beunruhigende Informationen: Gut eine Woche vor der Präsidentschaftswahl ist im Land ein neuer Rekordwert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das angesichts dieser Meldungslage dringend benötigte Konjunkturpaket in den USA kam weiterhin nicht voran. Tourismuswerte gehörten erneut zu den stark abverkauften Titeln, so fielen die Aktien der Kreuzfahrtgesellschaften Carnival und Royal Caribbean um bis zu 9,6 Prozent. United Airlines verloren 7 Prozent und Marriott International 5,6 Prozent. Die Oracle-Aktie litt unter dem schwachen Ausblick des deutschen Wettbewerbers SAP und verloren 4 Prozent. Mit der gestiegenen Risikoscheu stießen auch US-Rentenpapiere auf Kaufinteresse. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank im Gegenzug um 3,8 Basispunkte auf 0,80 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 18:23 Uhr % YTD EUR/USD 1,1826 +0,16% 1,1807 1,1821 +5,4% EUR/JPY 123,87 +0,03% 123,84 123,95 +1,6% EUR/CHF 1,0725 +0,01% 1,0724 1,0721 -1,2% EUR/GBP 0,9075 +0,05% 0,9071 0,9077 +7,2% USD/JPY 104,75 -0,12% 104,88 104,86 -3,7% GBP/USD 1,3035 +0,15% 1,3016 1,3022 -1,6% USD/CNH 6,6947 -0,06% 6,6988 6,7032 -3,9% Bitcoin BTC/USD 13.072,25 0,140 13.054,00 12.877,50 +81,3%

Am Devisenmarkt zog der WSJ-Dollarindex um 0,3 Prozent an. Der Greenback präsentierte sich in ganzer Breite stark, weil er angesichts der zunehmend außer Kontrolle zu geraten scheinenden Corona-Pandemie als sicherer Hafen gesucht war. Der Euro bekam zudem etwas Gegenwind von einem unerwartet schwachen Ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland. Die Gemeinschaftswährung fiel auf 1,1809 Dollar nach Wechselkursen oberhalb von 1,1860 am Freitagabend. Die türkische Lira fiel zum Dollar auf ein neues Rekordtief. Neben einer zaghaft agierenden Notenbank, die trotz beharrlich hoher Inflationsraten deutlichere Zinserhöhungen schuldig bleibt, drückten die Spannungen zwischen der Türkei und Griechenland und neuerdings auch der Streit der Türkei mit Frankreich.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 38,79 38,56 +0,6% 0,23 -31,3% Brent/ICE 40,82 40,46 +0,9% 0,36 -33,4%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 27, 2020 02:36 ET (06:36 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.