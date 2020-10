Noch im Jahr 2017 markierte Soja einen Höchststand von 1.221,75 US-Cent und konnte sich dabei auf der markanten Unterstützung von 1.100 US-Cent abstützen. Doch im Frühjahr 2018 kam es zu einem Bruch diese Unterstützung, die Folge waren bis April dieses Jahres weitere Abschläge auf 808,25 US-Cent. Erst in diesem Bereich gelang es einen tragfähigen Boden zu finden und einen zunächst flachen Aufwärtstrend zu etablieren. Seit Mitte August kennt der Sojapreis jedoch kein Halten mehr und schoss regelrecht in die Höhe. Dabei nähert sich der Future nun seiner einstigen Unterstützung und jetzt Widerstand aus 2017/2018 bei 1.100 US-Cent mit großen Schritten an und dürfte an dieser Stelle zunächst einmal in eine Konsolidierung übergehen. Bestehende Long-Positionen sind auf jeden Fall enger abzusichern oder aber eine Realisierung von Teilgewinnen vorzunehmen. Dabei wäre sogar eine entgegengesetzte Positionierung denkbar, die allerdings an dieser Stelle noch als recht spekulativ bewertet ...

