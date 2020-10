DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die asiatisch-britische Großbank HSBC hat im dritten Quartal einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Belastet wurde das Geschäft vom weltweit niedrigen Zinsumfeld. Der Nettogewinn fiel um 54 Prozent auf 1,36 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 2,21 Milliarden deutlich mehr erwartet. Die Erträge gingen um 11 Prozent auf 11,93 Milliarden Dollar zurück. Die Bank, die den Großteil der Erträge in Asien erwirtschaftet, erwartet, dass das niedrige Zinsumfeld anhalten und auch die Zinserträge im vierten Quartal belasten könnte. Die Ausfälle im Kreditgeschäft seien jedoch deutlich zurückgegangen. Für das Gesamtjahr rechnet die Bank nun mit Verlusten im Kreditgeschäft am unteren Ende der ausgegebenen Spanne von 8 bis 13 Milliarden Dollar. Ob 2020 an die Aktionäre eine Dividende ausgeschüttet wird, hängt vom wirtschaftlichen Umfeld Anfang des kommenden Jahres ab sowie von Konsultationen mit den Aufsichtsbehörden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

11:00 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q

11:30 US/3M Co, Ergebnis 3Q

11:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q

11:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q

11:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 3Q

21:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q

21:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: revidiert +0,5% gg Vm; vorläufig +0,4% gg Vm 15:00 Index des Verbrauchervertrauens Oktober PROGNOSE: 102,0 zuvor: 101,8 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.411,75 +0,22% Nasdaq-100-Indikation 11.536,00 +0,21% Nikkei-225 23.485,80 -0,04% Hang-Seng-Index 24.789,80 -0,52% Kospi 2.330,84 -0,56% Shanghai-Composite 3.252,28 +0,04% S&P/ASX 200 6.051,00 -1,70%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Die Aktienmärkte in Ostasien können sich am Dienstag den sehr schwachen Vorgaben aus Europa und den USA nicht entziehen. Die Gemengelage weiter stark steigender Corinavirus-Infektionszahlen und deswegen weiterer drohender Abriegelungen dominiert weiter das Geschehen und lässt die Anleger vorsichtig agieren. Hinzu kommt die Unsicherheit mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahl in der kommenden Woche. In Südkorea verhindert ein etwas besser als erwartet ausgefallenes BIP im dritten Quartal ein stärkeres Minus. So wuchs die Wirtschaft zum Vorquartal um 1,9 Prozent, so stark wie zuletzt im ersten Quartal 2010. In China sprechen Marktteilnehmer davon, dass zunächst das Tief erreicht sein könnte nach den jüngsten Einbußen. Unterstützung dürfte laut Pacific Securities von der fortgesetzten Erholung des Binnenkonsums kommen, wie auch mutmaßlich besseren Beziehungen zwischen den USA und China nach der Wahl in den USA. Daneben setzen Marktteilnehmer auf Impulse vom neuen Fünfjahresplan der Regierung, der aktuell von der Führungsspitze des Landes ausgearbeitet wird. HSBC gewinnen dagegen nach der Vorlage des Drittquartalsergebnisses knapp 2 Prozent. In Seoul werden die Bankaktien Woori Financial (-3,8 Prozent) und Hana Financial (-4,9 Prozent) dagegen verkauft, weil hier die Geschäftszahlen rückläufige Nettogewinne zeigten. Der japanische Kamerahersteller Canon schlug derweil mit seinem Quartalsergebnis die Erwartungen. Zudem erhöhte Canon die Prognosen für Gewinn und Umsatz. Die Aktie legt um 7,4 Prozent zu.

US-NACHBÖRSE

Der Kurs des niederländischen Chipherstellers NXP Semiconductor legte um 3,1 Prozent zu. NXP rechnet in seinem vierten Quartal mit einem Umsatz zwischen 2,38 und 2,53 Milliarden Dollar, verglichen mit einer kursierenden Konsensschätzung von nur 2,27 Milliarden. Beim Drittquartalsergebnis war NXP zwar ins Minus gerutscht, übertraf aber auch hier umsatzseitig die Erwartung, wenn auch nur knapp. Beim Softwarehersteller Twilio kam der Umsatzausblick im Rahmen der Geschäftszahlenvorlage nicht gut an. Der Kurs gab um 1,5 Prozent nach. Für F5 Networks ging es um 4,3 Prozent nach oben. Der Spezialist für Anwendungsdienste hatte für sein viertes Quartal über den eigenen Erwartungen ausgefallene Umsatz- und Gewinnzahlen berichtet. Dazu liest sich der Ausblick besser als das, was Analysten bislang prognostizierten. J.M. Smucker profitierten von der Mitteilung, Teile seines Nicht-Kerngeschäfts für 550 Millionen Dollar an B&G Foods zu verkaufen. B&G Foods wurden um 5,8 Prozent nach oben genommen, J.M. Smucker um 2,3 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.685,71 -2,29 -649,86 -2,99 S&P-500 3.400,95 -1,86 -64,44 5,27 Nasdaq-Comp. 11.358,94 -1,64 -189,35 26,60 Nasdaq-100 11.504,52 -1,61 -188,05 31,74 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 826,6 Mio 721,6 Mio Gewinner 388 1.906 Verlierer 2.697 1.111 unverändert 60 111

Schwach - Drohende Lockdown-Maßnahmen und schwindende Hoffnungen auf ein Konjunkturpaket in den USA sorgten für Verkaufslaune. Die laufende Corona-Welle scheine in Teilen der Welt außer Kontrolle zu geraten, hieß es. In den USA wurde gut eine Woche vor der Präsidentschaftswahl ein neuer Rekordwert bei den Neuinfektionen verzeichnet. Mit dem angesichts dieser Meldungslage dringend benötigte Konjunkturpaket in den USA geht es aber weiter nicht voran. Tourismuswerte gehörten erneut zu den stark abverkauften Aktien. So verloren die Aktien der Kreuzfahrtgesellschaften Carnival und Royal Caribbean bis zu 9,6 Prozent. United Airlines sackten um 7 Prozent und Marriott International um 5,6 Prozent ab. Die Oracle-Aktie litt unter dem schwachen Ausblick des deutschen Wettbewerbers SAP. Oracle verloren 4 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -2,4 0,17 -106,1 5 Jahre 0,34 -3,4 0,38 -158,0 7 Jahre 0,57 -3,1 0,60 -167,7 10 Jahre 0,80 -3,8 0,84 -164,2 30 Jahre 1,59 -4,8 1,64 -147,4

Mit der gestiegenen Risikoscheu stießen die als sicher geltenden US-Rentenpapiere auf Kaufinteresse. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 3,8 Basispunkte auf 0,80 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:47 % YTD EUR/USD 1,1832 +0,2% 1,1807 1,1842 +5,5% EUR/JPY 123,93 +0,1% 123,84 124,17 +1,7% EUR/GBP 0,9076 +0,1% 0,9071 0,9102 +7,2% GBP/USD 1,3037 +0,2% 1,3016 1,3011 -1,6% USD/JPY 104,74 -0,1% 104,88 104,85 -3,6% USD/KRW 1126,18 -0,6% 1132,72 1128,54 -2,5% USD/CNY 6,7045 -0,1% 6,7123 6,6912 -3,7% USD/CNH 6,6956 -0,0% 6,6988 6,6821 -3,9% USD/HKD 7,7500 -0,0% 7,7500 7,7500 -0,5% AUD/USD 0,7135 +0,2% 0,7119 0,7112 +1,8% NZD/USD 0,6689 +0,2% 0,6676 0,6681 -0,6% Bitcoin BTC/USD 13.090,25 +0,3% 13.054,00 13.056,75 +81,6%

Der Dollar legte auf breiter Front zu, weil er angesichts der Corona-Pandemie als sicherer Hafen gesucht war. Der Euro bekam etwas Gegenwind von einem unerwartet schwachen Ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland. Die Gemeinschaftswährung fiel auf 1,1809 Dollar nach Wechselkursen oberhalb von 1,1860 am Freitagabend. Die türkische Lira fiel zum Dollar auf ein neues Rekordtief. Neben einer zaghaft agierenden Notenbank, die trotz beharrlich hoher Inflationsraten deutlichere Zinserhöhungen schuldig bleibt, drückten die Spannungen zwischen der Türkei und Griechenland, vor allem aber die neu ausgebrochenen Spannungen zwischen der Türkei und Frankreich stark auf den Kurs.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 38,92 38,56 +0,9% 0,36 -31,0% Brent/ICE 40,85 40,46 +1,0% 0,39 -33,3%

Die Ölpreise bewegten sich auf Dreiwochentiefs. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI sank zum US-Settlement um 3,2 Prozent auf 38,56 Dollar. Die erneute Abriegelung ganzer Volkswirtschaften in der Corona-Pandemie oder auch in Teilen dürfte die Nachfrage massiv drücken, hieß es im Handel. Ein Waffenstillstand in Libyen könne zudem zu steigenden Förderquoten dort führen. Analysten rechnen mit einer Angebotssteigerung von rund 500.000 Fass täglich innerhalb der kommenden vier Wochen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.908,47 1.902,61 +0,3% +5,86 +25,8% Silber (Spot) 24,53 24,29 +1,0% +0,23 +37,4% Platin (Spot) 882,85 877,10 +0,7% +5,75 -8,5% Kupfer-Future 3,10 3,09 +0,4% +0,01 +9,8%

Der Goldpreis legte mit den düsteren Konjunkturaussichten trotz steigender Dollarkurse zu. Der Preis für die Feinunze zog um 0,5 Prozent auf 1.902 Dollar an.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

