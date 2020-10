27.10.2020 - Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) konnte durch zwei Aufträge über 312 MW und 297,6 MW (jeweils USA) das Quartalsergebnis aufhübschen. Und die USA könnte durch die neuentdeckte Liebe zu Anlagen von 4 MW und mehr für Nordex noch wichtiger werden. Nordex meldet heute einen Auftrag für ein 240-MW-Projekt in den USA gewonnen zu haben. Der Hersteller wird einen Windpark in Texas mit 50 Turbinen des Typs N155/4.X ausstatten. Die Anlagen liefert die Nordex Group 2021 in einem projektspezifischen Betriebsmodus von 4,8 MW. "Es freut uns, erneut Anlagen der Delta4000 Baureihe in die USA ...

