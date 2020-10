Nach dem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Anfang Juli fängt sich der DAX am Dienstag zunächst.Mit 12.206,42 Punkten und damit einem Plus von 0,24 Prozent ist der DAX in die Sitzung am Dienstag gestartet.Vor allem der Kurseinbruch des Index-Schwergewichts SAP nach einem enttäuschenden Ausblick des Softwarekonzerns hatte den Leitindex tags zuvor stark belastet."Die ersten Schnäppchenjäger treten nun aufs Parkett, bisher sind das jedoch recht wenige", sagte Portfoliomanager ...

