C3.ai, Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) und Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) haben heute die Einführung des C3 AI CRM powered by Microsoft Dynamics 365 bekannt gegeben. Die erste Customer-Relationship-Management-Lösung der Enterprise-Klasse mit KI-First-Strategie ist speziell auf verschiedene Branchen ausgerichtet, lässt sich in die Adobe Experience Cloud einbinden und unterstützt kundenseitige Abläufe mit vorausschauenden Geschäftsinformationen.

Auf die folgenden Punkte haben sich die Partner verständigt:

Einbindung von Microsoft Dynamics 365, Adobe Experience Cloud (einschließlich der Adobe Experience Platform) und der branchenspezifischen Datenmodelle, Konnektoren und KI-Modelle von C3.ai in ein gemeinsames Go-to-Market-Angebot, das ein integriertes Paket branchenspezifischer KI-fähiger CRM-Lösungen einschließlich Marketing, Vertrieb und Kundendienst beinhaltet.

Verkauf des branchenspezifischen KI-CRM-Angebots über dedizierte Verkaufsteams, die sich an Unternehmenskunden in verschiedenen Branchen weltweit richten, sowie über Handelsvertreter und Branchenpartner.

Die anfänglichen Zielgruppen umschließen vertikale Märkte für die Industrie, wie Finanzdienstleistungen, Öl und Gas, Versorgungsunternehmen, Fertigung, Telekommunikation, öffentlicher Sektor, Gesundheitswesen, Verteidigung, Nachrichtendienste, Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrt.

Weltweite Vermarktung des unter einer gemeinsamen Marke zusammengefassten Angebots, unterstützt durch den Einsatz der Unternehmen für den Erfolg ihrer Kunden.

"Microsoft, Adobe und C3.ai erfinden einen Markt neu, den Siebel Systems vor mehr als 25 Jahren erfunden hat", so Thomas M. Siebel, CEO von C3.ai. "Die Dynamik des Marktes und die Erfordernisse der digitalen Transformation haben die Anforderungen des CRM-Marktes maßgeblich verändert. Ein universell einsetzbares zentrales CRM-System ist nicht mehr ausreichend. Kunden verlangen heute branchenspezifische, vollständig KI-fähige Lösungen, die eine KI-fähige Umsatzprognose, Produktprognose sowie Informationen zu Kundenabwanderung, Next-Best-Product, Next-Best-Offer und Kaufbereitschaft liefern."

"Dieses Jahr hat deutlich gemacht, dass Unternehmen, die durch digitale Technik gestärkt sind, widerstandsfähiger und wandlungsfähiger sind, wenn sie mit weitreichenden Veränderungen konfrontiert sind, wie jenen, die wir gerade erleben", sagte Satya Nadella, CEO von Microsoft. "Gemeinsam mit C3.ai und Adobe bringen wir eine neue Klasse branchenspezifischer KI-Lösungen auf den Markt, die auf Dynamics 365 basieren und Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Abläufe unterstützen und Echtzeit-Einblicke in ihr gesamtes Unternehmen gewähren."

"Wir sind stolz darauf, mit C3.ai und Microsoft gemeinsam daran zu arbeiten, die Notwendigkeit der digitalen Kundenbindung voranzutreiben", sagte Shantanu Narayen, Präsident und CEO von Adobe. "Die einzigartige Kombination von Adobe Experience Cloud, der branchenführenden Lösung für Kundenerlebnisse, mit der C3 AI Suite und Microsoft Dynamics 365 wird es Marken ermöglichen, vielfältige Erlebnisse zu bieten, die das geschäftliche Wachstum vorantreiben."

"Dies ist eine aufregende Entwicklung im Hinblick auf die Förderung der KI in Unternehmen", so Lorenzo Simonelli, Vorsitzender und CEO von Baker Hughes. "Mit dieser Partnerschaft zwischen C3.ai, Microsoft und Adobe kommt ein einzigartiges und leistungsstarkes neues CRM-Angebot auf den Markt. Im Rahmen unserer Partnerschaft mit C3.ai kommt die KI in verschiedenen internen Anwendungen sowie in neuen Produkten und Dienstleistungen für unsere Kunden zum Einsatz. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden C3 AI CRM anzubieten und intern von den Möglichkeiten zu profitieren."

Durch die Kombination der marktführenden CRM-Software Microsoft Dynamics 365 mit Adobes führenden Anwendungslösungen für das Customer Experience Management und den KI-Funktionen von C3.ai für Unternehmen ist C3 AI CRM das weltweit erste KI-basierte, branchenspezifische CRM mit einer modernen KI-First-Architektur. C3 AI CRM kombiniert und vereinheitlicht riesige Mengen strukturierter und unstrukturierter Daten aus Unternehmensquellen und externen Quellen in einem einheitlichen, zusammengefassten Bild und liefert so vorausschauende Einblicke in Echtzeit über die gesamte Umsatz-Lieferkette, von der Kontaktaufnahme bis zur Bezahlung. Dank eingebetteten KI-gesteuerten, branchenspezifischen Workflows unterstützt C3 AI CRM Teams bei den folgenden Aktivitäten:

Genaue Umsatzprognosen

Genaue Prognosen der Produktnachfrage

Erkennen und Reduzieren der Kundenabwanderung

Identifizieren hochqualifizierter Interessenten

Next-Best-Offer, Next-Best-Product

KI-gesteuerte Segmentierung, Marketing und Targeting

C3 AI CRM ermöglicht es Marken, ihre Echtzeit-Kundenprofile zur Inszenierung eines kanalübergreifenden Kundenerlebnisses zu nutzen. Die gemeinsame Lösung bietet ein integriertes Ökosystem, das es den Kunden ermöglicht, die Funktionen führender CRM in Kombination mit einem integrierten Ökosystem mit Azure, Microsoft 365 und der Microsoft Power Platform zu nutzen. C3 AI CRM ist vorgefertigt und konfiguriert für verschiedene Branchen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Telekommunikation, Öl und Gas, Fertigung, Versorgungsunternehmen, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, öffentlicher Sektor, Verteidigung und Nachrichtendienste und ermöglicht es Kunden, C3 AI CRM und seine branchenspezifischen Modelle für maschinelles Lernen schnell zu implementieren und zu betreiben. Darüber hinaus nutzt C3 AI CRM das gemeinsame Datenmodell der Open Data Initiative (ODI) und macht es so einfacher, unterschiedliche Kundendaten aus dem gesamten Unternehmen zusammenzuführen.

C3 AI CRM ist sofort verfügbar, wobei Adobe Experience Cloud separat verkauft wird. C3 AI CRM powered by Dynamics 365 ist über C3.ai, Adobe, Microsoft sowie über den Microsoft Dynamics 365 Marketplace erhältlich. Bitte wenden Sie sich an sales@c3.ai, um weitere Informationen zu erhalten.

Über C3.ai

C3.ai ist ein führender Anbieter von Enterprise-KI-Software zur Beschleunigung der digitalen Transformation. C3.ai liefert die C3-AI-Suite für die Entwicklung, Bereitstellung und den Betrieb von umfangreichen AI-, Predictive-Analytics- und IoT-Anwendungen sowie ein immer breiteres Portfolio an schlüsselfertigen AI-Anwendungen. Der Kern des C3.ai-Angebots ist eine revolutionäre, modellbasierte KI-Architektur, die Datenwissenschaft und Anwendungsentwicklung drastisch verbessert.

Über Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) ermöglicht die digitale Transformation für das Zeitalter einer intelligenten Cloud und eines intelligenten Edge. Der Auftrag des Unternehmens besteht darin, jeden Menschen und jedes Unternehmen auf dem Planeten in die Lage zu versetzen, mehr zu erreichen.

Über Adobe

Adobe verändert die Welt durch digitale Erlebnisse. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.adobe.com.

