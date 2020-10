DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future handelt am Dienstag im Verlauf knapp im Plus. "Nachdem der Versuch der Bullen, den Bund-Future oberhalb von 175,50 zu hieven, im gestrigen Tagesverlauf gescheitert war, könnten heute die Bären wieder das Zepter übernehmen", so die Marktstrategen der DZ Bank am Morgen. Unterstützung sehen sie für das Anleihen-Barometer in einer Zone zwischen 174,50 und 174,90 Prozent.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt aktuell um 2 Ticks auf 175,44 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 175,53 Prozent und das Tagestief bei 175,35 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.322 Kontrakte. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 135,58 Prozent.

October 27, 2020 03:51 ET (07:51 GMT)

