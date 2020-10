DJ Zweitgrößte Suchmaschine der Welt zeigt Millionen Videos: PR muss darauf reagieren - Gratis-Webinar des Pressetherapeuten mit Internetmarketer: Optimale Online-PR mit YouTube-Videos

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts011/27.10.2020/08:55) - Videos werden im Marketing, in der Öffentlichkeitsarbeit und in der PR immer wichtiger. Aber wie geht man an die Sache heran? Wie erstelle und nutze ich optimal YouTube-Videos für meine Öffentlichkeitsarbeit und meine PR? In diesem Gratis-Webinar erklären zwei Experten, wie man mit einfachsten Mitteln perfekte Videos erstellen und verbreiten kann, um damit mehr Öffentlichkeit, mehr Interessenten und mehr potentielle Kunden zu erreichen. Pressetherapeut Alois Gmeiner und Internet-Marketer Dejan Novakovic zeigen in ihrem Gratis-Webinar am Freitag, 30. Oktober, ab 10 Uhr "Optimale Online-PR mit YouTube Videos". Gleich anmelden: https://www.edudip.market/ invite/0aed/1438076

Inhalte: - Google und Facebook wollen von uns: Content und Videos - Online-PR und Videos bringen uns Top-SEO-Rankings - Technische Voraussetzungen für youTube? - Welches Equipment brauche ich? - Einbau von Videos in PR und Öffentlichkeitsarbeit - Einbau von Videos in Presseaussendungen - Warum ein eigener Channel auf YouTube? - Themenfindung für meine Branche? - Wie nehme ich Bildschirmvideos auf? - Richtige Keywords finden? - Lernen von erfolgreichen Youtubern - Konkretes Praxisbeispiel von A bis Z - Effektive Optimierung von youTube-Videos - Wichtigste YouTube-Algorithmus-Faktoren - Gratis Tools: Thumbnails erstellen - Video-Spionage - Tausende Kontakte mit Online-PR und Videos

Im Webinar in Kooperation mit der Nachrichtenagentur pressetext.com, wird auch ein aktuelle Praxisbeispiel von A-Z genau erklärt. Die Webinar-Experten sind Dejan Novakovic, der seit 10 Jahren Online-Marketer ist und über 70 Digitale Produkte auf Schiene gebracht hat und an Software-Unternehmen wie Lead-motor.com und Coachy.net beteiligt ist.

Coach und Sachbuchautor Alois Gmeiner ist der Werbetherapeut und Pressetherapeut und seit vielen Jahren als Keynote Speaker, Buchautor und Coach im Bereich Guerilla-Marketing, Unternehmer-Sparring und Low-Budget-Werbeberatung tätig. Über 10.000 Unternehmer haben schon seinen kostenlosen Unternehmer-Check genutzt, um eine profunde Analyse ihres aktuellen Werbekonzeptes, ihrer Marketing- und PR-Strategie zu erhalten: https://www.werbetherapeut.com/ gratis-werbecheck/

Gleich anmelden beim Gratis-Webinar für Unternehmer und Freiberufler: Termin: Freitag, 30. Oktober, ab 10 Uhr Webinartitel: "Optimale Online-PR mit YouTube Videos" Link zur Anmeldung: https://www.edudip.market/invite/0aed/1438076

(Ende)

Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20201027011 ]

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2020 03:56 ET (07:56 GMT)