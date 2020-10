Der stellvertretende Gouverneur der Reserve Bank of Australia (RBA), Guy Debelle, sagte, es sähe so aus, als habe das dritte Quartal ein positives BIP-Wachstum für die Wirtschaft verzeichnet, wie er zusammen mit dem stellvertretenden Gouverneur Michele Bullock am Dienstag vor dem Wirtschafts-Gesetzgebungsausschuss des Senats bezeugte. Weitere Zitate ...

