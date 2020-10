Nachdem die Aktie von Novartis in den vergangenen Wochen und Monaten deutliche Schwäche gezeigt hatte, kann das Papier am heutigen Dienstag wieder etwas zulegen. Am frühen Vormittag geht es 0,5 Prozent nach oben auf 76,67 Schweizer Franken. Beflügelt wird die Aktie von der erneuten Anhebung der Gewinnprognose des Schweizer Pharmakonzerns.Beim operativen Gewinn rechnet Novartis jetzt mit einem Plus im niedrigen bis mittleren Zehnprozent-Bereich und ist damit etwas optimistischer als zuletzt. Beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...