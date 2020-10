GBPUSD ist im laufenden Aufwärtstrend seit einigen Tagen im Korrekturmodus. Die dabei entstandene bullische Flagge macht Hoffnung auf eine Fortsetzung der vorangegangenen Aufwärtsdynamik. Wo und wie man sich für die eigenen Tradingchancen am besten positioniert, verrät der Chart. Die wichtigsten Fakten erfahren Sie in den folgenden Zeilen oder in der Live-Analyse mit Tickmill Analyst Mike Seidl. Dort werden auch die momentanen Tradingchancen von ...

