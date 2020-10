Gold zieht sich auf den kurzfristigen Timeframes nicht kampflos zurück - Die breitere Tendenz bleibt in den Händen der Bären. - Gold steht auf dem Wochen- und Tages-Chart unter Druck, aber der 4-Stunden-Timeframe erweist sich in Bezug auf den Abwärtstrend problematisch. Im Folgenden wird die rückläufige Tendenz in einer Top-Down-Analyse veranschaulicht: ...

