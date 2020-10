Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Marktteilnehmer zeigten sich zum Beginn der Handelswoche deutlich verunsichert durch die hohen Corona-Infektionszahlen, so die Analysten der Helaba.Für Rückenwind habe zudem ein schwächeres ifo Geschäftsklima Deutschland gesorgt. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe in einem Umfeld sinkender Aktienkurse profitiert und zu Handelsbeginn einen Aufwärtsimpuls verzeichnet, welcher sich im Verlauf des Tages jedoch wieder abgebaut habe. Das Tageshoch sei bei 175,73 markiert worden. Die 10J-Spreads der Peripherieländer hätten sich gestern eingeengt. BTPs würden eine Zusatzrendite gg. Bunds von aktuell 128 Basispunkten liefern. Dies seien 7 Basispunkte niedriger als vor einer Woche. In Spanien und Portugal lägen die Differenzen bei 75 bzw. 74 Basispunkten. Die Zusatzrendite griechischer Papiere betrage momentan 149 Basispunkte. ...

