DJ Altmaier fordert stärkere Kooperation mit arabischen Ländern

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der sich weltweit zuspitzenden Corona-Lage hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die arabischen Länder zu einer stärkeren Zusammenarbeit aufgerufen. "Wir müssen unsere Kräfte bündeln, um die Pandemie besser bekämpfen zu können", sagte Altmaier in einem virtuellen Redebeitrag zum 23. Arabisch-Deutschen Wirtschaftsforum. Infolge von Covid-19 werde auch das beidseitige Handelsvolumen "deutlich" geringer ausfallen.

Während es im gesamten vergangenen Jahr noch 49 Milliarden Euro betragen hatte, kam es im ersten Halbjahr 2020 demnach nur auf 21 Milliarden Euro. "Das sind etwa 50 Prozent weniger als in den entsprechenden drei Vorjahren", so Altmaier. Da die Staatseinnahmen vieler Länder der Region stark vom Öl- und Gasverkauf abhingen, habe der Preisverfall in diesen Märkten die Situation zusätzlich verschlechtert.

Werbung für Wasserstoff-Investitionen

Vor diesem Hintergrund warb der deutsche Wirtschaftsminister auch für stärkere Investitionen in die Wasserstofftechnologie. Es wäre für viele Länder des Mittleren Ostens und Nordafrikas mit nahezu unbegrenztem Sonnenschein und viel Wind ein "interessantes Geschäftsmodell", Teile der fossilen Produktion entsprechend zu ersetzen. Altmaier sprach von einer "Win-Win-Situation". Denn Deutschland mit seinem enormen Energiebedarf könne niemals allen grünen Wasserstoff in seinem eigenen Gebiet produzieren. Obwohl inzwischen etwa die Hälfte des Stroms aus Erneuerbaren Quellen komme, werde noch immer 70 Prozent des Primärenergieverbrauchs importiert.

Deutschland hat dazu bereits ein Wasserstoffabkommen mit Marokko geschlossen und strebt weitere bilaterale Verträge mit Partnern der Region an. Altmaier lobte zudem Saudi-Arabien, das in diesem Jahr die G20-Präsidentschaft innehat: Es sei nun "wichtig, die G20-Kooperation zu verbessern." Auch Saudi-Arabiens Finanzminister Mohammed Al-Dschadan würdigte die Zusammenarbeit mit Deutschland.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2020 04:42 ET (08:42 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.