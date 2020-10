Zürich (awp) - Die Schweiter-Aktien erhalten am Dienstag Applaus an der Börse. Der Verbundwerkstoffspezialist berichtete am Vorabend von einem "erfreulichen Geschäftsverlauf" im zweiten Semester und stellte einen deutlich höheren Gewinn für 2020 in Aussicht. Analysten sehen daher Raum, die Schätzungen nach oben anzuheben. Die ...

