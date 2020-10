Die Fähigkeit, das Tempo des Anstiegs der Infektionszahlen mit den bereits ergriffenen Maßnahmen drosseln zu können, wird auch an der Börse immer mehr in Frage gestellt - und diese Frage ist eine politische. Es dürfte noch Monate dauern, bis ein Impfstoff zugelassen wird und wirklich ausreichend an die Menschen verteilt werden kann. In der Zwischenzeit dürften wohl oder übel andere und damit noch gravierende Maßnahmen gefragt sein, um zu verhindern, dass die Situation außer Kontrolle gerät. Diese ...

