Die FCR Immobilien AG baut ihren Immobilienbestand mal wieder aus: Hierfür erwirbt der auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierte Investor zwei vollvermietete Lebensmittelmärkte in Ruhla (Thüringen) und Bückeburg (Niedersachsen). Der Nahversorger in Ruhla verfügt über eine Verkaufsfläche von rund 1.200 qm. Die 2014 auf einer Grundstücksfläche von gut 5.700 qm erbaute Handelsimmobilie ...

