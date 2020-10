DGAP-News: WEG Bank AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Kooperation

Basierend auf der Hochsicherheits-IT-Technologie von Tangany bietet TEN31 Bank künftig Kryptoverwahrung für ihre Kunden an.



Unter dem Markennamen "TEN31 Bank" betreibt die deutsche WEG Bank AG ihren innovativen Fintech Bereich. Nun geht die Bank den nächsten konsequenten Schritt und erweitert mit der Kryptoverwahrlösung ihr Dienstleistungsportfolio. Mit der neuen Plattform löst die Bank eine der großen Herausforderungen vieler Halter von virtuellen Währungen wie Bitcoin: Die sichere und zuverlässige Verwahrung dieser digitalen Werte. In der Vergangenheit haben Halter von digitalen Währungen immer wieder empfindliche Verluste erlitten, da sie schlicht die aufwändigen Verschlüsselungs-Codes ihrer Wallets (der "Private Key") vergessen oder verlegt haben und somit ihre digitalen Werte für immer verloren waren. Mit der von TEN31 Bank bereitgestellten Lösung kann diese Gefahr nun gebannt werden. In Abgrenzung zu anderen Dienstleistern die ebenfalls Kryptoverwahrung anbieten, setzt TEN31 auf einen klaren Trumpf: Die Vertrauensstellung als eine durch die BaFin vollumfänglich regulierte Bank. Die Entscheidung von TEN31 auf die technologische Lösung von Tangany zu setzen hat mehrere Gründe. Hierzu sagt Veronika Ferstl, Direktorin bei TEN31: "Mit Tangany haben wir nicht nur einen deutschsprachigen IT-Partner aus der Region gefunden mit dem wir uns schnell und unkompliziert austauschen können, sondern auch ein hochmotiviertes und innovatives Team, das absolut zuverlässig arbeitet. Tangany sind selbst ein regulierter Finanzdienstleister und erfüllen unsere hohen Sicherheitsanforderungen."



Martin Kreitmair, CEO von Tangany, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, mit TEN31 ein so progessives Projekt im Bereich Digital Banking als Partner begleiten zu dürfen. Unser White-label Ansatz passt sehr gut zu den hohen technischen und rechtlichen Anforderungen von Banken wie der TEN31 Bank. Wir sprechen die Sprache von Banken und Finanzinstituten."



Der Gesetzgeber hatte zum letzten Jahreswechsel die Erlaubnispflicht für Kryptoverwahrung als Finanzdienstleistung eingeführt. Derzeit gilt für Institute wie TEN31 Bank (WEG Bank AG) und Tangany noch eine Übergangslösung bis zur endgültigen Erlaubniserteilung.

"Tangany ist ein White-label Custody Anbieter für digitale Werte wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Security Tokens. Dieser Service wird seit 2018 auf höchstem technischem Niveau und stets im Einklang mit der Regulierung angeboten. Tangany ist auf die Bereiche Finanzen, Tokenisierung und Kryptomärkte spezialisiert. Das Unternehmen wurde erst kürzlich mit dem renommierten FinTech Germany Award 2020 ausgezeichnet."

Martin Kreitmair

martin.kreitmair@tangany.com

+49 (0)89 9982095-73

"Immer einen Schritt voraus." Mit dieser Mission widmete sich die deutsche WEG Bank AG zunächst der Wohnungswirtschaft und sicherte sich eine Rolle als führendes Institut für WEGs und Immobilienverwalter.

Mit der Gründung des Unternehmens "TEN31" bleibt das Institut seinem Innovationsgeist treu und etabliert eine zweite Produktlinie: Bankdienstleistungen im innovativen Zahlungsverkehr. TEN31 konzentriert sich insbesondere auf die alltägliche Verwendbarkeit digitaler Währungen mit dem Ziel, allen Beteiligten einen echten Mehrwert zu bieten. TEN31 ist die Brücke zwischen konventionellem Banking und der Blockchain-Welt. Kontakt WEG Bank / TEN31 Bank Matthias von Hauff

info@weg-bank.de

info@ten31.com

