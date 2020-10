Taipeh (ots/PRNewswire) - - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20201027&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20201027PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Speicherlösungen für Unternehmen, hat die Software für seine Storage-Produkte aktualisiert, um den gleichzeitigen Ausfall mehrerer SSDs zu verhindern, das Risiko eines Datenverlustes auszuschließen und auch die Lebensdauer der SSDs zu verlängern.Immer mehr Unternehmen setzen auf SSD, um die Leistung von Rechenzentren zu steigern, da SSDs einen nahezu augenblicklichen Datenzugriff ermöglichen. Festplattenlaufwerke (HDD) hingegen sind eine erheblich kostengünstigere Technologie, die eine enorme Kapazität für große Datenmengen bietet. Was die Verlängerung der Lebensdauer des Speichers betrifft, gibt es verschiedene Ansätze für Festplatten und SSDs. Festplattenlaufwerke reagieren beispielsweise empfindlicher auf physikalische Gegebenheiten wie Außentemperatur, Stromversorgung, ordnungsgemäßes Auswerfen usw.Die Lebensdauer von SSDs hingegen sind vorhersehbarer und hängen von den DWPD (Drive Writes Per Day) ab. Dieser Wert beschreibt, wie oft sie sich innerhalb ihrer Lebensdauer täglich neu beschreiben lassen. Diese Vorhersagbarkeit ist zwar in gewissem Sinne praktisch, birgt jedoch auch die Gefahr des gleichzeitigen Ausfalls mehrerer SSDs, was ein höheres Risiko für Datenverlust mit sich bringt. Damit Infortrend auch weiterhin eine hohe Datensicherheit gewährleisten kann, haben die Ingenieure ihre Software aktualisiert, um genau dies zu vermeiden.Der Infortrend-RAID-Algorithmus "UNBALANCES" bringt dafür die Schreiblasten zwischen den SSDs aus dem Gleichgewicht, sodass die SSDs variabel beaufschlagt werden. Damit ergeben sich folglich unterschiedliche verbleibende Lebensdauern. Darüber hinaus kann mit dem Befehl "UNMAP", nicht genutzter freier Speicherplatz aus dem Speicher zurückgefordert werden. Dadurch wird der Verschleiß ausgeglichen sowie die Lebensdauer und Leistung der SSDs langfristig gewährleistet. Schlussendlich warnt die Funktion zur Überwachung der SSD-Lebensdauer den Benutzer rechtzeitig, wenn die SSD-Lebensdauer vorüber geht, und ermöglicht so einen zeitnahen SSD-Austausch."Wir haben die Software für unsere Speicherprodukte aktualisiert, um das Auftreten von Mehrfachausfällen von SSDs zu verhindern und so deren Lebensdauer zu optimieren. Unternehmen können sich voll und ganz auf Infortrend-Speicherlösungen verlassen und sich der Integrität ihrer wertvollen Daten sicher sein", so Frank Lee, Senior Director für Produktplanung.Lesen Sie mehr zu EonStor CS (https://www.infortrend.com/de/products/cs?utm_source=DE20201027&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20201027PR&utm_content=002), EonStor GS (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20201027&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20201027PR&utm_content=003) und EonStor DS (https://www.infortrend.com/de/products/ds?utm_source=DE20201027&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20201027PR&utm_content=004)Informationen zu InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com (http://www.infortrend.com/)Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc. Andere Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend Technology, Inc.Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113061/4745655