Düsseldorf, 27. Oktober 2020 - Die Rendite-Risiko-Schere zwischen Investments in Erneuerbare Energien und Immobilien öffnet sich. "Beide Anlageklassen sind vor allem für institutionelle Investoren eine Alternative zueinander", sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group. "Während beide ungefähr die gleiche Rendite erwarten lassen, steigt das Risiko bei Immobilien derzeit steil an." Rund vier Prozent Rendite stehen sowohl für Immobilieninvestments wie für Anlagen in Erneuerbare Energien in Aussicht. ...

