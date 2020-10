Hannover (www.anleihencheck.de) - Die "zweite" Welle der Ausbreitung des Coronavirus scheint das Land wohl überstanden zu haben, so die Analysten der Nord LB.Ein Lockdown des öffentlichen Lebens insbesondere im stark betroffenen Bundesstaat Victoria seit Juni habe die Wirtschaft erneut beeinträchtigt. Die massiven Maßnahmen könnten aber in den kommenden Wochen aufgehoben werden. Dem Negativwachstum von -7,0% Q/Q im 2. Quartal dürfte wohl im 3. Quartal eine Stagnation auf niedrigem Niveau gefolgt sein - eine Gegenbewegung nach oben sei also ausgeblieben. Die Umfragen zur Unternehmensstimmung hätten Verschlechterungen angezeigt - zuletzt aber auch teilweise wieder gewisse Aufhellungen. Hoffnung mache das Konsumentenvertrauen, was deutlich angestiegen sei. Das möge an den teilweise fiskalpolitisch induzierten Einkommenszuwächsen, der somit gestiegenen Sparquote und einem leichten Rückgang der Arbeitslosenquote liegen. Einige gegenläufige Tendenzen würden mittelfristig von Relevanz bleiben: Chinas Konjunktur nehme einerseits an Fahrt auf, die bilateralen Beziehungen seien andererseits aber angespannt. Ein Anstieg der Sparquote könnte zukünftig dem Konsum zu Gute kommen, nur äußerst moderate Lohnzuwächse würden aber den finanziellen Spielraum der privaten Haushalte begrenzen. Langsam fallende Häuserpreise würden einen verringerten Vermögenseffekt bedeuten, zu erwartende Steuersenkungen könnten dagegen die Einkommen erhöhen. Gestiegene Rohstoffpreise würden Australiens Konjunktur stützen, wohingegen der starke Australische Dollar (AUD) diese belaste. Angesichts der deutlich gefallenen Infektionszahlen könnte also eine Konjunkturerholung in Gange kommen, die weiter fiskal- und geldpolitisch unterstützend flankiert werden dürfte. ...

