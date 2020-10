Wer immer noch der Meinung ist, dass das Tragen einer Maske in der aktuellen Pandemie nur bedingt sinnvoll ist, dem sei dieses Video ans Herz gelegt. Die "Slow Mo Guys" betreiben eigentlich einen Youtube-Channel, der zu Unterhaltungszwecken dient und wissenschaftliche und physikalische Phänomene auf eine besondere Art darstellt. Wie der Name des mittlerweile knapp 14 Millionen Abonnenten umfassenden Channels schon verrät, werden die produzierten Videos in Slow-Motion aufgenommen. Auf dem Kanal ist beispielsweise zu sehen, wie Schauspieler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...