Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Goldfutures Märkten am Montag um 178 Kontrakte gestiegen ist, nach dem es zwei Tage in Folge zu einem Pullback gekommen war. Das Volumen fiel die zweite Sitzung in Folge und diesmal waren es 7,1K Kontrakte. Gold Widerstand bei 1933 $/oz Die Preise für Gold baute am Montag ihre Aufwärtsbewegung ...

