Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ende Oktober 2020 hat die zweite Welle der Corona-Pandemie die Welt voll im Griff, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Sie sei noch verheerender als die erste im Frühjahr. Deutschland melde 11.200 Neuinfektionen und Frankreich 50.000 an einem einzigen Tag. Die Johns Hopkins University zähle seit dem 22. Januar 2020 weltweit über 41 Millionen gemeldete Fälle und über 1,1 Millionen Tote. In Europa hätten über 240.000 Personen ihr Leben verloren. Trotz umfangreicher Schließungen, Ausgehsperren und Hygienevorschriften nehme die Zahl der Maskenverweigerer, der Corona-Skeptiker und Covid-19-Verleugner, der Verschwörungsphilosophen und derjenigen, die sich ihr Freizeitverhalten nicht würden vorschreiben lassen wollen, nicht ab. ...

