LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Roche nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 395 Franken belassen. Der Pharmakonzern halte in der unruhigeren See Kurs, schrieb Analyst Jameel Bakhsh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch obwohl der Markt bereits mit glanzlosen Zahlen gerechnet zu haben scheine, habe sich die Aktie seit der Veröffentlichung schwächer als der europäische Branchenindex entwickelt. Sie bleibe aber trotz des schwierigen Umfelds insbesondere für die Branche vor der US-Präsidentschaftswahl sein bevorzugter Titel./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2020 / 20:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2020 / 20:24 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXCH0012032048