DJ PTA-News: A.H.T. Syngas Technology N.V.: Auf dem Messestand der EnergieAgentur.NRW während der REIF 2020 in Fukushima / Japan - Präsenz in Japan auch in besonderen Zeiten

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Eindhoven (pta017/27.10.2020/11:40) - Die A.H.T. Syngas Technology N.V. (kurz "A.H.T.") nimmt zum nunmehr dritten Mal in Folge am Gemeinschaftsstand der EnergieAgentur.NRW auf der REIF 2020 in Japan teil, gefördert durch das Einladungsprogramm der EnergyAgency.FUKUSHIMA (wir berichteten). Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen: Aufgrund der Reisebeschränkungen wird der Messestand diesmal "semi-virtuell" stattfinden: Auf dem gemeinsamen Messestand steht der A.H.T. und interessierten Besuchern vor Ort eine technische Dolmetscherin zur Verfügung, welche die A.H.T. auch während der vergangenen REIFs begleitet hat - sie ist ausführlich mit dem Portfolio vertraut. Auf dem interaktiven Messestand können Besucher über einen Touch-Monitor Informationen einsehen - und der Clou - direkt mit den Mitarbeitern der A.H.T. einen Video-Chat starten. Auch auf einer Fachtagung im Rahmen der Veranstaltung wird Gero Ferges, Geschäftsführer der A.H.T., dem Publikum vor Ort live zugeschaltet werden. Diese Onlinepräsenz ist von jedem internetfähigem Endgerät weltweit abrufbar unter folgendem Link: http://www.reif2020.nrw. Schauen Sie gerne vorbei! "Auch in diesen Zeiten ist die A.H.T. in der Lage, Portfolio und Dienstleistungen in digitaler Form durchzuführen - und dies weltweit", erklärt Gero Ferges. "Die REIF war und ist ein wichtiger Anlaufpunkt für uns, da wir dort regelmäßig neue Kontakte akquirieren bzw. uns mit Bestandskunden austauschen. Auch der Kontakt zur Beauftragung eines Synthesegas-Reinigungssystems an einen japanischen Kunden ist im Zusammenhang mit der regelmäßigen Teilnahme an der REIF zu sehen (wir berichteten)."

Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment: Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das umweltfreundliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. WKN: A12AGY ISIN: NL0010872388 www.aht-syngas.com

