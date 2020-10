KUB Cleaner: Kub Cleaner accélère et signe de nouveaux référencements

Kub Cleaner, concepteur français de stations blanches qui analysent et décontaminent les supports USB et périphériques amovibles, annonce une très forte croissance de ses activités sur le premier semestre et confirme son rôle de leader sur le marché français.

Membre de Hexatrust, Kub Cleaner commercialise des stations blanches qui permettent de protéger les équipements informatiques des infections émanant de périphériques amovibles. Solution innovante, le Kub se gère simplement grâce un back-office où sont centralisées la gestion des bornes, l'historique de leurs analyses, etc. Le Kub permet donc de bloquer tous les périphériques externes n'ayant pas été analysés.

Ce positionnement unique sur le marché a permis à Kub Cleaner de faire la différence et de signer une vingtaine de nouveaux référencements depuis le début de l'année auprès de groupes de premier plan, dont certains dans le CAC 40. Cette performance unique s'explique aussi par l'évolution de la gamme de produits développée par l'entreprise. Dans ce contexte, Kub Cleaner propose désormais une gamme de stations blanches étendues qui s'articule autour de trois offres : la Console, le Totem et le Satellite.

Christophe BOUREL, CEO de Kub Cleaner « Je suis fier d'annoncer ces nouvelles performances qui mettent en avant notre capacité à proposer des stations blanches de nouvelle génération qui répondent parfaitement aux différentes attentes de nos clients. Cette forte croissance au premier semestre nous permet d'ores et déjà de revoir nos objectifs à la hausse pour cette année. Nous sommes également en phase de finalisation de nouveaux produits qui seront lancés début 2021. Kub Cleaner est donc le choix de référence pour les entreprises et les organisations sensibles qui souhaitent s'appuyer sur des stations blanches éprouvées, 100 % made in France et utilisées à ce jour par plus de 150 entreprises à l'échelle mondiale. »