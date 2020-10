DJ Bund der Steuerzahler dringt auf Ausstiegsszenarien für Staatsbeteiligungen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund der Steuerzahler hat klare Kriterien und Ausstiegsszenarien für die Beteiligung des Staates an Unternehmen in der Corona-Krise eingefordert. "Wir haben jetzt natürlich die Situation, dass der Staat helfen muss", sagte der Präsident des Steuerzahlerbundes, Reiner Holznagel, bei der Vorstellung des neuen Schwarzbuches zur Steuerverschwendung. Es sei richtig, dass der Staat zum Beispiel der Lufthansa unter die Arme greife. Jedoch fehlten "eindeutig Ausstiegsszenarien".

Ein "ganz schlechtes Beispiel" sei in diesem Zusammenhang die Commerzbank, an der der Staat seit der Finanzkrise 2009 beteiligt ist. Dadurch seien "Milliarden in den Sand gesetzt" worden. "Es ist sehr wichtig, dass man am Anfang eines Einstiegs auch ein Ausstiegsszenario formuliert", betonte Holznagel deshalb. Zudem müsse man Grenzen setzen, ab welchem Wert man sich von einer Beteiligung trenne.

Auch wenn es für die wirtschaftliche Betätigung des Staates gute Gründe geben könne, berge sie hohe Risiken. "Daher sind Vorsicht und Zurückhaltung geboten." Wolle sich der Staat wirtschaftlich betätigen, sollte es Grenzen wie zum Beispiel eine "Beteiligungsbremse" geben. Begriffe wie "Gemeinwohlauftrag" und "Daseinsvorsorge", mit denen der Staatseinstieg oft begründet werde, müssten genauer definiert werden, und für Beteiligungsberichte müsste es einheitliche und vergleichbare Standards geben.

In einem Sonderkapitel seines Schwarzbuches forderte der Steuerzahlerbund auch klare Regeln, wenn sich der Staat wirtschaftlich betätige. So solle durch umfassende Qualifizierung sichergestellt werden, dass Aufsichtsräte in öffentlichen Unternehmen über nötiges Fachwissen verfügten. Nicht zuletzt müssten Grundsätze und Kriterien für Krisenzeiten formuliert werden, "damit Angst und öffentlicher Druck nicht zu falschen und teuren Entscheidungen führen".

Eine nachhaltige Finanzpolitik sei wichtiger denn je, weil es um die öffentlichen Haushalte zurzeit nicht gut bestellt sei. "Das Schuldenmachen im Corona-Jahr 2020 wird immer bedenklicher", rügte Holznagel die Politik. Mit ihrer Neuverschuldung in Rekordhöhe schössen Bund und Länder weit über das Ziel hinaus und schafften sich riesige schuldenfinanzierte Polster für die nächsten Jahre an. Dadurch werde "die Schuldenbremse offen missbraucht". Auch allgemeine Politikwünsche würden mit neuen Schulden finanziert, obwohl sie mit der Bewältigung der Pandemie nichts zu tun hätten.

