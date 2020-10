Erkrath (ots) - Die europäischen Systemanbieter im Straßengüterverkehr und in der Binnenschifffahrt bauen Netzwerk durch Kooperation aus.Das FreightTech-Unternehmen TIMOCOM baut die Reichweite seines Netzwerks durch eine weitere strategische Partnerschaft aus: Der digitale Wegbereiter und Wegbegleiter der europäischen Logistik kooperiert dazu mit Bargelink, dem Marktplatz für die europäische Binnenschifffahrt. Die beiden digitalen Vorreiter schaffen durch ihre Zusammenarbeit für ihre Kunden die Möglichkeit, neue Geschäftspartner - auch für den Bereich des kombinierten Verkehrs - zu finden und ihr Geschäftsfeld so zu erweitern.Transporte über verschiedene Verkehrswege kombinierenTIMOCOM digitalisiert seit 1997 die Supply Chain im Bereich Straßengütertransport. Auftraggeber wie Speditionen und Unternehmen aus Industrie und Handel finden über das Smart Logistics System einfach und unkompliziert Auftragnehmer für ihre Fracht- und Laderaumangebote. Auf Bargelink, dem ersten und einzigen Online-Marktplatz für die europäische Binnenschifffahrt, können Schifffahrtsunternehmen, Reedereien und Partikuliere nach Ladungen suchen und ihre Schiffe anbieten. Logistik-Dienstleister sowie Verlader aus Industrie und Handel können ihre Ladungen anbieten und nach freien Schiffskapazitäten suchen.Mit ihrer Kooperation schaffen TIMOCOM und Bargelink für ihre Kunden die Möglichkeit, ihre Dienstleisternetzwerke für den Bereich des kombinierten Verkehrs zu nutzen. Sie können so Zeit sowie Prozesskosten sparen und kostengünstigere Transportalternativen finden, sowohl über Binnengewässer als auch über Straßen. Fracht und Laderaum finden so zu einer optimalen Auslastung über verschiedene Verkehrsträger schnell und einfach zusammen.Netzwerkausbau zum Einsatz alternativer Verkehrsträger"Die Kooperation mit Bargelink ist ein weiterer Schritt zur Vernetzung innerhalb der Transportbranche mit Partnern, die wie wir die Digitalisierung logistischer Prozesse vorantreiben", so Gunnar Gburek, Unternehmenssprecher von TIMOCOM. "Davon profitieren die Kunden auf beiden Seiten: Sie erweitern ihr Netzwerk aus Auftraggebern und Auftragnehmern und erhalten die Möglichkeit, alternative Verkehrsträger einzusetzen."Gerade bei stark schwankender Nachfrage vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und kurzfristiger wirtschaftspolitischer Entscheidungen sichert ein großes europaweites Netzwerk zusätzliche Flexibilität. Es hilft Unternehmen, im Bedarfsfall agil zu bleiben und neue Geschäftspartner zu finden - vor allem über verschiedene Verkehrswege hinweg.Jeden Monat werden auf Bargelink ca. 700 Binnenschiffe und bis zu 200.000 Tonnen Güter angeboten. Insgesamt umfasst die Flotte über 1.500 Schiffe mit einer Tragfähigkeit von rund 3 Mio. Tonnen. Im Smart Logistics System von TIMOCOM inserieren über 45.000 europäische Kunden täglich bis zu 750.000 Fracht- und Laderaumangebote. Mit dem Flatrate Modell, das beide Unternehmen zur Nutzung ihrer Anwendungen und Services bieten, sind die Kosten fest kalkulierbar. Als neutrale Anbieter stellen Bargelink und TIMOCOM unabhängige Marktplätze für den Transport von Gütern in ganz Europa zur Verfügung.Mehr Informationen über Bargelink sind auf www.bargelink.com (http://www.bargelink.com) zu finden. Mehr Informationen über das Smart Logistics System von TIMOCOM finden Sie auf www.timocom.de (http://www.timocom.com).Über TIMOCOMTIMOCOM GmbH ist ein mittelständisches FreightTech-Unternehmen. Der IT- und Datenspezialist unterstützt seine Kunden mit smarten, sicheren und einfachen Lösungen dabei, ihre logistischen Ziele zu erreichen. Über das Smart Logistics System von TIMOCOM vernetzen sich mehr als 45.000 geprüfte Unternehmen, die täglich bis zu 750.000 internationale Fracht- und Laderaumangebote einstellen.Über BargelinkSeit knapp 20 Jahren betreibt Bargelink.com den ersten und einzigen digitalen Marktplatz für die europäische Binnenschifffahrt. Auf allen europäischen Wasserstraßen finden Dienstleister, Transportunternehmen sowie Verlader aus Industrie und Handel auf Bargelink den passenden Partner.Pressekontakt:TIMOCOMSouren SchömburgTeam Leader CommunicationsTIMOCOM GmbHTimocom Platz 1DE-40699 Erkrath+49 211 88 26 69 53presse@timocom.comOriginal-Content von: TIMOCOM GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50246/4746088