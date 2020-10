Der 27.10.2008 war ein Horrortag mit einem ATX-Minus von 9,74 Prozent. Die RBI hatte mit -15.77% den drittschlimmsten Tag in ihrer Börsegeschichte, die Telekom Austria mit -17.35% den zweitschlimmsten. Und das angeführte ATX-Minus war zum März 2020 mit dem Rekordabsturz der schwächste Tag ever.Telekom Austria ( Akt. Indikation: 5,78 /5,84, -0,34%)RBI ( Akt. Indikation: 12,95 /12,97, -2,85%) Am 27.10.2017 ist es hingegen zu einem Legendentausch im ATX gekommen: Das bisher grösste IPO Bawag ersetzte die RHI, die - zunächst als Radex - seit ATX-Start dabei war und nach dem Merger mit Magnesita nach London wechselte, in Wien im global market blieb. Damit sind (Stand heute) nur noch OMV, Verbund und Wienerberger durchgehend seit Indexstart 1991 im ATX ...

