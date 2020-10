Der 30. Oktober gilt traditionell als Weltspartag - und dazu gehört auch das Sparen über Aktien. Deshalb ruft die Deutsche Börse gemeinsam mit den Wertpapierhandelsbanken am Frankfurter Börsenparkett und zahlreichen Direktbanken zum "Tag der Aktie" am Weltspartag auf. "Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, kommt gerade in Zeiten von Niedrigzinsen am Aktiensparen kaum vorbei. Mit dem Tag der Aktie am Weltspartag wollen wir die Bedeutung der Aktie als Instrument zur Vermögensbildung noch stärker ins Bewusstsein der Menschen bringen", sagt Michael Krogmann, Mitglied der Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse. "Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass gerade die jüngere Generation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...