Access-IS, Teil von HID, der führende Anbieter von softwareunabhängigen Ticketentwertern, freut sich, die Integration seiner VAL100-Geräte durch Masabi bekannt zu geben. Die Integration ist Teil der My Fare-Lösung von Masabi, einer kontaktlosen mobilen Ticketverkaufsapp für Calgary Transit, über welche Fahrgäste jederzeit und überall Fahrscheine mit ihren Smartphones kaufen können eine schnelle, einfache, kontaktlose und sichere Art zur Zahlung und Fortbewegung.

VAL100-Ticketentwerter von Access-IS mit My Fare-Lösung von Masabi (Photo: Business Wire)

Die My Fare App, welche von der Justride-Plattform von Masabi betrieben wird und von den App Stores von Apple und Google heruntergeladen werden kann, ermöglicht es Fahrgästen von Calgary Transit, Fahrscheine, wie Monats- oder Tagestickets, Flughafentransferkarten und Einzelfahrscheine, direkt über ihr mobiles Gerät zu kaufen und zu nutzen.

Im Rahmen des Projekts wurden über 1000 VAL100-Ticketentwerter von Access-IS im Busnetz von 155 Buslinien installiert. Fahrgäste scannen ihre dynamischen und verschlüsselten mobilen Tickets auf den Geräten, wenn sie in den Bus einsteigen. Dabei gibt ein hörbarer Signalton und ein farbiger Bildschirm an, dass der Fahrschein für die Fahrt gültig ist. Diese Validierungseinheiten werden dazu beitragen, die Einsteigezeiten zu verkürzen, und somit Fahrten mit Calgary Transit schneller und sicherer machen, indem eine kontaktlose Zahlung und Entwertung von Tickets ermöglicht wird. Die Entwertungseinheiten werden von Justride Inspect, einer Software von Masabi, betrieben, lesen jedoch auch NFC- und kontaktlose EMV-Technologie (cEMV-Technologie), wodurch die Behörde, falls nötig, so flexibel ist, einen accountgebundenen Ticketverkauf und andere accountgebundene Wertmarken zu integrieren.

"Menschen in Calgary sowie Bürger von Gemeinden und Städten in der ganzen Welt nutzen in fast allen Bereichen ihres Alltags Smartphones, was die Option für Fahrgäste, ihr Handy zu nutzen anstatt eines Papiertickets, zu einem logischen Schritt für Calgary Transit machte", sagte Brian Zanghi, CEO von Masabi. "Die Verhaltensänderung der Leute, die durch das derzeitige Erfordernis des Social Distancing herbeigeführt wurde, hat den mobilen Ticketverkauf und die Entwicklung hin zu einer kontaktloseren Art der Fortbewegung unbedingt notwendig gemacht."

VAL100 kombiniert eine Strichcode- und NFC/RFID-Lesefähigkeit, um einen einzigen Vorzeigepunkt für Tickets und Fahrausweise bereitzustellen egal ob auf einem Papierfahrschein, einer Smartcard oder einem Mobiltelefon. Das Gerät ist auch mit einer EMV-Level-2-Zertifizierung verfügbar, sodass es Anwendungen ermöglicht, bei denen kontaktlose Zahlungen erforderlich sind. Zudem bietet es eine PCI- und SRED-Einhaltung für kontaktlose Zahlungen, die VISA, MasterCard, AMEX und Discover-Zahlungssysteme verwenden. Darüber hinaus verfügt es über eine klare visuelle und hörbare Rückmeldung für Fahrgäste, eine robuste Ausführung und eine große Auswahl von Verbindungsoptionen für mehr Installationsflexibilität.

Zum Thema Installation sagte Bryan Cunningham, Regional Sales Manager (Amerika) bei Access-IS: "Es ist immer eine Freude, mit Masabi zur Schaffung einer Ticketverkaufs- und Fahrpreisentrichtungslösung zusammenzuarbeiten, die sich darauf konzentriert, den höchsten Komfort für Fahrgäste zu bieten, während sie sicherstellt, dass die Behörde ihre Ticketeinnahmen verwalten kann."

