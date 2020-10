DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit Erholungsansätzen nach Ausverkauf gesehen

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem heftigsten Ausverkauf seit über einem Monat am Vortag dürfte sich die Wall Street am Dienstag stabilisieren. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt schließen. Gestützt wird die Stimmung von der Hoffnung auf einen klaren Sieg der Demokraten bei den US-Wahlen. Sollten die Demokraten im Kongress die Mehrheit erringen, dürften die Geldschleusen in Sachen Konjunkturstimuli geöffnet werden, heißt es im Handel. Doch trotz der sich andeutenden moderaten Aufschläge wollen Händler keine Entwarnung geben. Steigende Covid-19-Infektionsraten verstärken die Besorgnis über die wirtschaftlichen Aussichten der USA.

Der Siebentagedurchschnitt bei den Neuinfektionen kletterte in den USA auf ein Allzeithoch. Fachleute rechnen mit weiteren Höchstmarken, sollte das Wetter abkühlen. Nicht nur in Europa, sondern auch in den USA stünden neue Abriegelungsmaßnahmen auf der Agenda, heißt es im Handel. "Die Kernfrage, mit der wir uns beschäftigen, dreht sich um die Covid-19-Zahlen. Noch wichtiger ist aber, wie die Staaten darauf reagieren", sagt Marktstrategin Seema Shah von Principal Global Investors. "Es besteht die Sorge, dass die in Europa ergriffenen Maßnahmen aller Wahrscheinlichkeit nach auch in den USA folgen werden, denn es besteht keine andere Wahl."

Megafusion im Technologiesektor

Zur Aufhellung der Stimmung trägt auch eine spektakuläre Übernahme bei: Chiphersteller Advanced Micro Devices (AMD) will Wettbewerber Xilinx für Aktien im Wert von 35 Milliarden US-Dollar übernehmen. Während AMD vorbörslich 2,6 Prozent zulegen, schießen Xilinx um 17,2 Prozent in die Höhe. AMD hat im dritten Quartal von der anhaltend starken Nachfrage nach Spielkonsolen und Computerprozessoren profitiert. Der Konzern konnte seinen Umsatz kräftig steigern und den Gewinn mehr als verdreifachen. Zudem hob AMD die Umsatzprognose an.

Caterpillar geben 2,2 Prozent ab. Der Konzern leidet unter der pandemiebedigt schwachen Nachfrage nach Baumaschinen. Umsatz und Ergebnis brachen im dritten Quartal ein. Immerhin schnitt der Konzern besser ab als von Analysten befürchtet. 3M geben 1,2 Prozent ab. Der Mischkonzern ist im dritten Quartal dank eines hohen Umsatzes im Geschäft mit Produkten für die Gesundheitsindustrie stärker als erwartet gewachsen. Der Gewinn ging zurück, übertraf aber ebenfalls die Erwartungen. Wegen der pandemiebedingten Unsicherheiten gab 3M weiter keine konkrete Prognose für das Gesamtjahr ab.

Drei wichtige Geschäftsberichte im Pharmasektor

Merck & Co ziehen um 1,7 Prozent an. Der Pharmakonzern hat im dritten Quartal dank guter Nachfrage Umsatz und Gewinn gesteigert. Für das laufende Jahr ist der Konzern zuversichtlich und passt seinen Jahresausblick an, rechnet aber auch mit Belastungen durch die Corona-Pandemie. Pfizer stagnieren vorbörslich. Der Merck-Wettbewerber hat in seinem Drittquartal unter einem geringeren Absatz bei den Medikamenten Prevnar und Enbrel gelitten und weniger umgesetzt als erwartet. Höhere Forschungs- und Entwicklungsausgaben haben das Ergebnis zusätzlich gedrückt, allerdings nicht so stark wie befürchtet. Eli Lilly verlieren 4,9 Prozent. Das Unternehmen verbuchte schwächer als gedacht ausgefallene Drittquartalsergebnisse.

Am Devisenmarkt gibt der Dollar etwas von seinen Vortagesaufschlägen ab. Im Blick steht die türkische Lira, die von einem Allzeittief zum nächsten rauscht. Knackte der Dollar am Vortag erstmals überhaupt die Marke von 8,00 Lira, kostet er am Dienstag bereits 8,1521. Am Montag war er von 7,9674 auf 8,0949 Lira gestiegen. Händler machen die Untätigkeit der türkischen Zentralbank im Kampf gegen die ausufernde Inflation in der Türkei verantwortlich für die Talfahrt der Lira. Aktuell belasten die zunehmenden geopolitischen Spannungen und Sanktionsdrohungen aus den USA die Lira zusätzlich.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 0,0 0,15 -105,3 5 Jahre 0,34 -1,3 0,35 -158,6 7 Jahre 0,56 -1,2 0,57 -168,8 10 Jahre 0,79 -1,3 0,80 -165,5 30 Jahre 1,58 -2,0 1,60 -149,2 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 08:22 Uhr Mo, 18:23 Uhr % YTD EUR/USD 1,1829 +0,18% 1,1826 1,1821 +5,5% EUR/JPY 123,78 -0,05% 123,88 123,95 +1,5% EUR/CHF 1,0733 +0,09% 1,0727 1,0721 -1,1% EUR/GBP 0,9078 +0,07% 0,9079 0,9077 +7,3% USD/JPY 104,65 -0,23% 104,75 104,86 -3,8% GBP/USD 1,3030 +0,10% 1,3035 1,3022 -1,7% USD/CNH (Offshore) 6,7004 +0,03% 6,6947 6,7032 -3,8% Bitcoin BTC/USD 13.409,75 +2,73% 13.127,75 12.877,50 +86,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 38,58 38,56 +0,1% 0,02 -31,6% Brent/ICE 40,52 40,46 +0,1% 0,06 -33,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.905,03 1.902,61 +0,1% +2,42 +25,6% Silber (Spot) 24,42 24,29 +0,5% +0,13 +36,8% Platin (Spot) 879,45 877,10 +0,3% +2,35 -8,9% Kupfer-Future 3,10 3,08 +0,4% +0,01 +9,6% ===

