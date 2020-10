DJ Brinkhaus: Bund-Länder-Treffen dürfte weitere Corona-Zumutung bringen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus erwartet von dem anstehenden Bund-Länder-Treffen zur Corona-Pandemie weitere Einschränkungen. Der CDU-Politiker sagte, dass man die Bewegung, die Mobilität und die Kontakte reduzieren müsse, um Infektionsketten zu unterbrechen. Daher erwarte er für die Beratungen am Mittwoch, dass man "außerhalb der Bereiche Gesundheit, Wirtschaft, Schule, Kita sicherlich das ein oder andere Ergebnis bekommen" werde.

"Das ist eine Zumutung für die Menschen. Das ist hart. Aber ich glaube, es ist härter, wenn diese Pandemie noch länger andauert, wenn diese Pandemie noch größer wird", erklärte Brinkhaus vor dem Treffen der CDU/CSU-Fraktion in Berlin. "Deswegen lieber jetzt konsequent handeln und dann hinterher ein besseres Ergebnis haben als ein schleichender Prozess, wie das teilweise in anderen Ländern der Fall ist."

Die Bild-Zeitung berichtete, dass das Bundeskanzleramt einen teilweisen Lockdown vor allem der Gastronomie und Veranstaltungen erwägt. Schulen und Kitas sollten jedoch weiter geöffnet bleiben. Ein Regierungssprecher sagte lediglich, dass es noch keine Festlegungen gebe.

Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel diskutieren die SPD-geführten Länder und Thüringen ein schrittweises Herunterfahren des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens für den Fall, dass alle anderen Maßnahmen nicht reichten, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen.

Zu den Überlegungen zählten, dass bis zum 30. November in Privatwohnungen nur Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen dürfen oder Personen aus einem Haushalt und maximal zwei haushaltsferne Personen. Kinder bis 12 Jahre sollen davon ausgenommen werden. Bei familiären Anlässen wie Beerdigungen, Hochzeiten oder Taufen sollen maximal 15 Teilnehmer zugelassen sein. Ziel sei es, die Infektionszahlen so weit zu senken, "dass in der Weihnachtszeit wieder mehr Menschen zusammentreffen können", so der Spiegel mit Verweis auf die SPD-Länder.

Sollten die ersten angedachten Maßnahmen nicht das gewünschte Ergebnis bringen, wird ein schrittweises Herunterfahren des Landes erwogen. Unter anderem werden weitere Einschränkungen in der Gastronomie, beim Vereinssport und im Einzelhandel genannt.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2020 09:26 ET (13:26 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.