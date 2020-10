Düsseldorf (ots) - Die Corona Pandemie verändert die Prioritäten - die Menschen verbringen mehr Zeit in den eigenen vier Wänden und stellen höhere Ansprüche an ihre Wohnumgebung. Mit ihrem Luxus Wohnkonzept zum absolut bezahlbaren Preis zeigt belvona (https://belvona-musterwohnung.de/), dass das kein Traum bleiben muss.Anforderungen steigen - auch die Wohnungsbranche muss reagierenMehr Menschen ziehen sich in die eigenen vier Wände zurück - und möchten sich dort wohlfühlen.Besonders in den Ballungszentren, in denen die Fallzahlen aktuell wieder stark steigen, schränken die Menschen soziale Aktivitäten ein und weichen auf Online-Shopping, Home-Office und andere Möglichkeiten zur Vermeidung von Kontakten aus. Das Winterwetter tut sein Übriges dazu, dass sich das Leben zunehmend in die eigene Wohnung verlagert. Auch der teure Urlaub, den man sich sonst gern leistet, fällt ins Wasser - stattdessen muss die eigene Wohnung als Erholungs-Oase herhalten. Was aber, wenn das von Ausstattung und Wohnstandard her einfach nicht gegeben ist?Für alle, die gerade jetzt höhere Ansprüche an ihre Wohnumgebung stellen und sich mehr Platz sowie eine bessere Ausstattung wünschen, hat die belvona (https://belvona.de/) ein First Class Wohnsystem entwickelt, das derzeit an allen Standorten in Deutschland realisiert wird.Mehr als Standard - belvona bietet Luxus-Wohnen zum absolut bezahlbaren Preis und reagiert damit auf die Wünsche vieler Mieterinnen und MieterBöden, Türen und mehr: Wer große Teile des Tages in seiner Wohnung verbringt, sieht jedes Detail mit anderen Augen - und muss sich vielfach fragen, ob es nicht schöner sein könnte. Mit einem neuen Konzept gibt belvona eine klare Antwort auf diese Frage: Ja, in einer unserer Luxus Wohnungen."Wer jetzt denkt, Luxus bedeutet automatisch auch teuer, liegt falsch.", erklärt ein belvona Sprecher. "Tatsächlich ist ein fester Teil unseres Konzeptes, dass Luxus eben nicht unbezahlbar sein muss. Natürlich sollte man bereit sein, etwas mehr in seine Wohnung zu investieren - aber genau das wollen unsere Mieterinnen und Mieter auch und das macht am Ende eben den Unterschied in Sachen Wohn- und Lebensqualität. Wir bieten mehr als Standard und sorgen dafür, dass man sich in seinen vier Wänden rundum wohlfühlen kann.".Schaut man sich die Musterwohnungen an, die von belvona an zahlreichen Standorten mit dem neuen Luxus-System ausgestattet wurden, erkennt man den Unterschied direkt. Hochwertige Naturstein-Böden in Marmoroptik, stilvoller Bodenbelag im Fischgrätmuster, erstklassige Zargen und Kassettentüren sowie weißer, großflächiger Marmor im Bad - die Luxus Ausstattung macht ihrem Namen alle Ehre."Wir möchten ein Wohnen auf höchstem Niveau ermöglichen und gehen in Sachen Qualität der Ausstattung keine Kompromisse ein. Gleichzeitig bleibt eine belvona Wohnung immer bezahlbar. Damit und mit unserem umfassenden Servicekonzept zeichnen wir uns in der Branche aus.", so belvona.Eine einzigartige Wohnqualität und ein Servicekonzept, das man von Wohnungsunternehmen so nicht gewohnt istDie Luxus-Ausstattung zum Economy Preis ist nicht das einzige Alleinstellungsmerkmal von belvona. Höchste Ansprüche stellt das Unternehmen auch an die Zufriedenheit der Mieterinnen und Mieter. "Für uns sind 100% Mieterzufriedenheit ein wichtiges Ziel, das wir ernst nehmen. Um das zu erreichen, setzen wir besonders auf den Austausch mit unseren Mietern. Früher war es ganz normal, dass man den Vermieter immer erreichen konnte, heute ist das bei großen Wohnungsunternehmen kaum noch möglich. Wir machen das anders und sorgen mit persönlichen Ansprechpartnern, Mietersprechstunden und demnächst auch unserer speziell entwickelten belliApp für ein gutes Mietverhältnis, wie man es von früher kennt. Das wissen auch die neuen Mieter zu schätzen, die dieser Tage unsere Wohnungen im Luxus-Wohnstandard besichtigen.", erklärt belvona.Wer sich selbst vom Luxus-System und der hohen Wohnqualität bei belvona überzeugen will, hat aktuell in zahlreichen Musterwohnungen die Möglichkeit dazu. Mit einem starken Hygienekonzept sorgt belvona dafür, dass Besichtigungen weiterhin regulär durchgeführt werden können.Pressekontakt:belvona GmbHAngermunder Str. 126D-40489 DüsseldorfKontaktTel.: (0211) 890 955 - 00E-Mail: info@belvona.deOriginal-Content von: belvona GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144418/4746293