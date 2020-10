DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 3Q (08:00 Presse- Telefonkonferenz, 13:00 Analysten-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 Analysten-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Presse- Telefonkonferenz; 11:00 Analysten-Telefonkonferenz), Ludwigshafen *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1H, Tokio 07:15 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 9 Monate, Frankfurt *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 3Q (08:00 Presse- Telefonkonferenz; 10:30 Analysten-Telefonkonferenz), Berlin *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 3Q (08:30 Telefon-PK; 10:00 Analystenkonferenz), München *** 07:30 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Umsatz 3Q, Paris 07:30 FR/Carrefour SA, Umsatz 3Q, Paris 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q, Den Haag *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-4,7% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/-4,0% gg Vj *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Umsatz 9 Monate (09:00 Analysten- Telefonkonferenz; 10:30 Presse-Telefonkonferenz), Hamburg *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), Herzogenaurach 08:00 NL/Heineken NV, Trading Update 3Q, Amsterdam *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Oktober PROGNOSE: 94 zuvor: 95 09:00 DE/SPD-Wirtschaftsforum, digitaler Stahlgipfel 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:30 DE/Ifo-Präsident Fuest, Vortrag über die wirtschaftlichen Implikationen der Corona-Pandemie beim virtuellen Ifo-Branchen-Dialog 09:30 EU/EuGH, Urteil zur Berechnung der Lkw-Maut in Deutschland, Luxemburg 09:40 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Teilnahme an Diskussion bei Online-Konferenz der European Savings and Retail Banking Group *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q, Atlanta 11:05 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Keynote (per Livestream) bei der Konferenz "Kreative Zukunft - Zukunft kreativ gestalten" *** 11:20 US/General Electric Co, Ergebnis 3Q, Boston *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 2 Mrd EUR *** 12:30 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q, Rom *** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q, Chicago *** 13:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit den Länder-Ministerpräsidenten zur Corona-Krise, anschließend gemeinsame Presseunterrichtung *** 13:00 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 3Q, London 14:00 DE/Bundestag, Finanzausschuss, öffentliche Sitzung zum Risikoreduzierungsgesetz, Berlin 15:00 DE/Bundestag, Gesundheitsausschuss, öffentliche Sitzung zur Covid-19-Teststrategie, Berlin *** 15:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:00 NL/Adyen NV, Trading Update 3Q, Amsterdam *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q, Frankfurt *** 21:05 US/Visa Inc, Ergebnis 4Q, Foster City *** 21:11 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q, Dearborn *** 21:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q, San Jose *** - DE/Stellenindex BA-X Oktober *** - US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), Thousand Oaks ===

