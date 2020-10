Die Hauptindizes der Wall Street eröffneten in der Nähe der Schlusswerte vom Montag - Die wichtigsten Sektoren des S&P 500 waren durchwachsen - Die Anleger warten auf die Daten des Conference Board zum Verbrauchervertrauen - Nach dem starken Rückgang am Montag haben sich die wichtigsten Aktienindizes in den USA zu Beginn des Tages kaum verändert, ...

