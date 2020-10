95.048 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 11,58 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: -1,39% vs. last gabb, -21.45% ytd, +28,1% seit Start 2013. Unser Stay Low Schein auf den DAX hat bereits verdoppelt: Kauf zu 3,58 Euro, aktuell bei 7,44. Hier geht es um die Wette, dass der DAX bis Mitte März die 13.900 niie überbietet. Erzielbarer Höchstpreis für das Produkt sind 10 Euro, bei einem Kurs grösser 9 Euro würden wir verkaufen, weil die Laufzeit ja doch noch lange ist. Hier spielt freilich auch der Zeitwertverfall eine Rolle. Und sollte der DAX wieder stark steigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...