Frankfurt/Main (ots) - Lockdown light verfehlt den Zweck: Gastronomie ist ein sicherer Ort -Maßnahmen sind undifferenziert und laufen ins Leere.Lockdown light ist für die Gastronomie ein voller Lockdown - mitverheerenden Folgen für 2 Mio. Arbeitsplätze.Wie auch das Beherbergungsverbot wird der Lockdown light zu einemFlickenteppich der Regelungen führen.Die Fakten im Überblick:Der Lockdown light...... ist unverhältnismäßig: In der aktuellen zweiten Welle der Corona-Pandemie war die Gastronomie nie ein Infektionsherd. Die Gastronomie steht unter strengen Auflagen, filtert die Luft und wird engmaschig kontrolliert. Infektionsherde sind in erster Linie private Zusammenkünfte ohne Hygienekonzept und Kontrollen.... verdrängt Menschen aus einem sicheren Umfeld: Die Schließung der Gastronomie wird dazu führen, dass sich die Menschen vermehrt im privaten Umfeld treffen - dem aktuellen Hotspot der Pandemie. Der Lockdown light verdrängt also Menschen aus der sicheren Gastronomie in stickige Partykeller, Wohnzimmer und Garagen mit dem Potenzial Superspreading-Events zu erzeugen.... verstärkt die gefährliche Pandemie-Müdigkeit: Aktuell wird die Pandemie-Müdigkeit als die größte Gefahr gesehen. Unverständliche und willkürliche Maßnahmen verstärken diese Müdigkeit und führen zu Protesten sowie nachlassender Aufmerksamkeit.... führt zu einem Flickenteppich der Regelungen in Deutschland: Ein Lockdown light führt unmittelbar zu berechtigten Klagen der Gastronomen. Erste Gerichtsentscheidungen werden dann zwangsläufig zu einem Flickenteppich der Regelungen in Deutschland führen - wie auch schon beim Beherbergungsverbot. Dies ist genau das Gegenteil von dem, was die Bundesregierung aktuell erreichen möchte.... unterscheidet nicht zwischen verschiedenartigen Angeboten: Der Lockdown light ist undifferenziert und reine Symbolpolitik. Er unterscheidet nicht zwischen kontaktreicheren Betrieben wie Nachtclubs auf der einen Seite und auf der anderen Seite professioneller Systemgastronomie sowie klassischer Bediengastronomie mit sicheren Hygienekonzepten. Auch strenge Hygieneregeln bleiben vollkommen unberücksichtigt. Die unterzeichnenden Gastronomen stehen für eine Initiative großer Unternehmen sowie eine Branche mit mehr als 2 Mio. leidenschaftlichen Menschen und über 80 Mrd. EuroUmsatz pro Jahr. Geben Sie uns die Chance, unseren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten. Lassen Sie die Gastronomie mit ihren Hygienekonzepten und sicheren Räumen für die Bevölkerung offen.Einen zweiten Lockdown überleben viele Betriebe der Branche nicht. Die Gastronomie gibt zahlreichen Menschen einzigartige Beschäftigungsmöglichkeiten. Von der alleinerziehendenMutter, die flexibel arbeiten kann über den jungen Selbständigen, der seine Leidenschaft zum Beruf macht bis zum Studenten, der sich sein Studium erkellnert. Alles das steht auf dem Spiel.Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sind grundsätzlich richtig und die Unterstützung der Bevölkerung in Deutschland die Voraussetzung dafür, dass wir gut durch diese Zeit kommen. Die Gastronomie leistet einen wichtigen Beitrag, damit Deutschland durchhält!Absender:Stephan von Bülow, Eugen Block Holding GmbHTim Mälzer, GastronomJohannes Bühler, Hans im Glück Franchise GmbHCarsten Horn, Nordsee Holding GmbHClarissa Käfer, Käfer AGJan Kamp, Le Crobag GmbH & Co. KGMirko Silz, FR L'Osteria SEKeydi Skendo, Frittenwerk GmbH & Co. KGStefan Tewes, Coffee Fellows GmbHKerstin Rapp-Schwan, Schwan Restaurants DüsseldorfStefan Weber, casualfood GmbHGeorg W. Broich, Broich Hospitality GroupFrank Buchheister, Road Stop GmbHThomas Feucht, Sam Kullmann's GmbHKent S Hahne, apeiron restaurant & retail management gmbhRoland Koch, Gastro Consulting SKM GmbHPatrick Rüther , tellerrand consulting GmbHRainer Laabs, FVZ Convenience GmbHFlorian Schneider, Dr. Oetker Hospitality GmbHRaffaela Schöbel, Gastronomie Betriebsgesellschaft Schöbel & Horn mbHYvonne Tschebull, Tschebull Restaurant Betriebs GmbH & Co. KGBernd Ungewitter, Kaimug GmbHJochen Kramer, Salomon FoodWorld® GmbHMichael Kuriat, TNC Production GmbHProf. Dr. Torsten Olderog, AKAD University StuttgartJochen Pinsker, npdgroup deutschland GmbHBoris Tomic, dfv MediengruppeAxel Weber, Soda Group