München (ots) -Prozessauftakt am 24. November 2020 um 20:15 Uhr mit einerDoppelfolge im Ersten / Ab 17. November alle Folgen online first inder ARD-MediathekDeutschlands ungewöhnlichster Anwalt ist zurück! Falk, gespielt vonFritz Karl, sorgt mit spannenden Fällen, ungewöhnlichen Mandanten undseinem schrägen Auftreten für Gesprächsstoff."Die neuen Folgen sind nah am Zeitgeschehen und grenzen sich durchden Humor, den Intellekt und die Dialektik von anderen Formatenwunderbar ab. Falk hat einfach seine Linie, seinen Style. DasEinzige, was ich allerdings privat mit der Jurisprudenz zu tun habe,ist, dass mein Bruder Anwalt ist. Ansonsten bin ich, zumindest lautmeinen Kindern, ein eher ungerechter." So Hauptdarsteller Fritz Karl,der in seiner Rolle mit wunderbarem Facettenreichtum und mitreißenderHingabe bis zum perfekt sitzenden Einstecktuch brilliert.Die komplette "Falk"-Staffel wird ab dem 17. November in derARD-Mediathek zu sehen sein - eine Woche vor der linearenAusstrahlung im Ersten. Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor undARD-Koordinator Fiktion: "Die zweite Staffel von 'Falk' kommt genauzum richtigen Zeitpunkt. Sie ist Teil einer breiten Serienoffensivein der Mediathek und ein wichtiger Schritt bei der Weiterentwicklungunseres Seriendienstags im Ersten, um neue Zielgruppen zu erreichen.Ich freue mich auf das Wiedersehen mit Fritz Karl als Falk. Es istsehr amüsant, wie knochig-skurril er seine Fälle angeht."Falk ist der Dandy unter den Anwälten mit Samtsakko, süffisantenSprüchen und seiner smarten Ermittlungsweise, die mit demBürgerlichen Gesetzbuch nicht immer vereinbar ist. Ein Mann für dieaussichtslosen und abwegigen Mandate, was Offergeld Senior (PeterPrager) mit großer Anerkennung quittiert, seine Tochter Sophie (MiraBartuschek), die die Kanzlei leitet, hingegen regelmäßig zur Weißglutbringt. Gerade jetzt, wo ihre Tochter Marie (Bianca Nawrath)schwanger vom Work-and-travel zurückgekehrt - natürlich ohne denErzeuger! Auch Anwaltskollege Bitz (Moritz Führmann) ist so gar nichteinverstanden mit Falks kreativer Arbeitsweise. Und dann wohnt derKollege noch in einer schäbigen Pension, redet mit seiner SchildkröteGustav und konsultiert täglich seine Ärztin, Dr. Kanzow (Sonja Baum),um zu prüfen, ob er bei klarem Verstand ist.In der neuen Staffel, die zum Auftakt am 24. November mit einerDoppelfolge startet, hat Falk wieder jede Menge zu tun: HerrKirchhoff, der aus unerklärlichen Gründen von seiner Frau gebissenwird, ein gelangweilter Multimillionär, der eine alte Videothek mitallen Mitteln übernehmen will, oder ein Auftragsmörder, der sichselbst erschießt. Der windige Winkeladvokat Blankenstein (MartinSemmelrogge) sorgt für Skandale und Gerichtsreporterin Clémentine(Jeanne Tremsal) bringt Falk mit ihrer charmanten Unberechenbarkeitin erotische Turbulenzen. Zu allem Überfluss hat Sophies Vater dieVorzüge des Online-Datings erfasst und bändelt mit einer halb soalten Influencerin (Joyce Ilg) an. Währenddessen diskutiert Falk dieexistenzielle Frage nach der Endlichkeit der Dinge mit demAstrophysiker Prof. Dr. Harald Lesch, der das erste Mal inschauspielerischer Mission vor der Kamera steht.Falks Einstand vor Gericht verfolgten im Mai/Juni 2018 über vierMillionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch die neuen Fälle sind vonraffinierter Finesse und hochkarätig besetzt, u.a. spielen BillMockridge, Jasmin Schwiers, Christoph M. Ohrt, Dana Golombek,Sebastian Schwarz, Joyce Ilg und der renommierte WissenschaftlerProf. Dr. Harald Lesch in Gastrollen mit.Die sechs Folgen wurden von der Bavaria Fiction GmbH (Produzentin:Bea Schmidt, ausführender Produzent: Peter Güde) im Auftrag derARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm unterFederführung des Westdeutschen Rundfunks produziert. Regie führtenPeter Stauch (Folge 7-10) und Stefan Bühling (Folgen 11/12) nach denDrehbüchern von Peter Güde (Headwriter), Benjamin Hessler und AnnekeJanssen. Verantwortliche Redakteurin und Executive Producer ist CarenToennissen (WDR), WDR-Producer Franziska Knost."Falk", 2. Staffel mit sechs neuen Folgen, ab 24. November 2020,dienstags um 20:15 Uhr im Ersten. Start mit einer Doppelfolge.Ab 17. November 2020 alle Folgen online first in der ARD-Mediathek