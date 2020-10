DORTMUND/MANCHESTER (dpa-AFX) - Borussia Dortmund steht bereits im zweiten Gruppenspiel der Champions League unter Druck. Nach dem 1:3 in der vergangenen Woche bei Lazio Rom darf sich der Fußball-Bundesligist am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen Zenit St. Petersburg keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Besser ist die Ausgangssituation für RB Leipzig, auch wenn der Club beim englischen Rekordmeister Manchester United vor einem internationalen Härtetest steht. Nach dem lockeren 2:0-Auftaktsieg gegen Basaksehir Istanbul ist die Partie an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Old Trafford eine deutlich schwerere Aufgabe für den Bundesliga-Spitzenreiter./mrs/DP/fba