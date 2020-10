Den Anlegern am deutschen Aktienmarkt war heute anzumerken, dass sie noch nicht ganz über die gestrige Talfahrt der Kurse hinweggekommen sind. Wochenlang konnte immer wieder durch potenzielle Käufer die Rally fortgesetzt und damit ein solcher Einbruch, wie er sich gestern ereignete, vermieden werden. Dass dieser Rutsch jetzt gekommen ist, hat viele von ihnen in Kombination mit der herannahenden US-Präsidentschaftswahl in einer Woche zunächst einmal an die Seitenlinie geschickt. Dass in diesem Umfeld ...

