Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, hat heute die Eröffnung einer neuen onkologischen Forschungseinrichtung in Zhongshan (China) bekannt gegeben, um die steigende Verbrauchernachfrage zu decken.

Neben den vier Einrichtungen des Unternehmens in den USA und Europa umfasst die APAC-Region von CrownBio derzeit drei Standorte in Peking, Taicang und Suzhou sowie einen in Taiwan. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, wird das neue Gebäude mehr als 2.000 m2 neue Vivarium-Fläche bieten, um die In-vivo-Onkologieplattform von CrownBio zu unterstützen und das erwartete, zeitnahe Wachstum zu bewältigen.

Die weltweit führenden Produkte und Dienstleistungen von CrownBio werden von Pharma- und Biotechkunden in den Regionen APAC, Nordamerika und Europa eingesetzt, um ihre Programme zur Wirkstofferforschung zu beschleunigen und deren Risiken zu verringern. Vor dem Hintergrund des erheblichen und andauernden Wachstums des Kundenstamms von CrownBio wurde die Einrichtung in Zhongshan gebaut, um dem steigenden Bedarf an Studienkapazitäten gerecht zu werden.

Die Forschungs- und Arzneimittelentwicklungseinrichtung umfasst BSL-2-Labore und wird ein ABSL-2-Vivarium nach dem neuesten Stand der Technik enthalten. Zu Beginn werden sich die Kapazitäten auf den Ausbau einer Verfügbarkeit von Zelllinien-derivierten Xenograft-Modellen und den Studiendurchsatz konzentrieren, wodurch mehr hochmoderne translationale Onkologiemodelle zur Verfügung stehen werden. Die Einrichtung wird voraussichtlich Anfang 2021 voll einsatzfähig sein.

"Die Errichtung unseres neuen Zhongshan-Standorts ist Ausdruck unseres kontinuierlichen Engagements für unsere Kunden, um eine nachhaltige, schnelle Studieneinleitung mit robuster Kosteneffizienz bereitzustellen", so John Gu, Chief Operating Officer bei CrownBio. "Durch unsere Expansion können wir unsere Kunden besser bei einer schnelleren und effizienteren Entwicklung von Krebstherapien unterstützen."

Eine Eröffnungsveranstaltung und Einweihungsfeier der Einrichtung wird am 30. Oktober2020 stattfinden.

