Phelps Brand, eine globale Schwimm-Marke, die erstklassige, innovative Schwimmprodukte anbietet, gab heute bekannt, dass ihre brandneue Ninja-Wettkampfbrille jetzt weltweit erhältlich ist. Die Ninja ist die jüngste Weiterentwicklung der erstklassigen Wettkampfbrille von Phelps Brand und bietet Schwimmern die absolut beste Hochleistungs-Wettkampfbrille auf dem Markt mit patentierter Rahmentechnologie und einer hydrodynamischen Flachprofil-Passform.

Phelps Brand's all-new Ninja competition goggle is now available worldwide. (Photo: Business Wire)