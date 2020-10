Erkennt Fachwissen inder Bereitstellung von qualitativen, zuverlässigen und zugänglichen SaaS-Lösungen für Kunden auf AWS an

SoftServe, ein führendes Unternehmen für digitale Autorität und Beratung und Premier Consulting Partner im Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN), gibt bekannt, dass es den AWS-SaaS-Kompetenzstatus erreicht hat. Diese Auszeichnung erkennt die Erfahrung von SoftServe bei der Unterstützung von Organisationen bei der Entwicklung und Erstellung von Software-as-a-Service (SaaS) und Cloud-nativen Lösungen auf AWS an.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201027006231/de/

(Graphic: Business Wire)

Zusätzlich zur AWS-SaaS-Kompetenz hat SoftServe auch die "AWS Data Analytics"-Kompetenz, die "AWS DevOps"-Kompetenz, die "AWS Financial Services"-Kompetenz und die "AWS Retail"-Kompetenz erreicht.

"Durch das Erreichen des AWS-SaaS-Kompetenzstatus verpflichten wir uns zu technischer Kompetenz und Kundenerfolg im AWS-Partnernetzwerk und ermöglichen unseren Kunden die zuverlässigsten und kosteneffektivsten SaaS-Lösungen, die skalierbar, sicher und global zugänglich sind", sagte Andrew Greene Associate Vice President, Global Partnerships Alliances bei SoftServe. "SoftServe kann auf eine nachweisliche Erfolgsgeschichte zurückblicken, wenn es darum geht, globale Unternehmen bei der Migration, dem Design und der Entwicklung von SaaS- und Cloud-basierten Lösungen auf AWS zu unterstützen, und zwar durch Architekturüberprüfungen, technologische F&E-Beratungsdienste, Sicherheitsbewertungen sowie durch umfassende Anwendungsmigrationen, Modernisierungen, Re-Architekturen und Neubauten für Unternehmens- und High-Tech-ISV-Kunden."

Mithilfe von AWS und einer gut durchdachten Multi-Account-Strategie implementierten Gotransverse und SoftServe eine mandantenfähige SaaS-Lösung zur schnellen Entwicklung und regelmäßigen Aktualisierung der Dienstleistungen und Komponenten ihrer Kunden.

"SoftServe war maßgeblich an der Unterstützung unserer Fähigkeit beteiligt, den Erstellungsprozess des AWS-Rechenzentrums zu automatisieren, bei dem wir mit Terraform und Ansible auf dem AWS-API-Stack mit nur wenigen Tastenanschlägen aus dem Nichts zu einem sofort einsatzbereiten Rechenzentrum gelangen können", so Paul Tindall, CTO bei Gotransverse. "Zuvor war der Aufbau eines neuen Rechenzentrums sehr manuell und fehleranfällig. Während dieses Automatisierungsprozesses konnten wir auch von selbstverwaltenden Diensten wie Redis und Elasticsearch zur Verwendung der von AWS bereitgestellten Äquivalente (Amazon ElastiCache und Amazon Elasticsearch) übergehen. Die Entwicklung dieser Fähigkeit hat sich mehr als bezahlt gemacht, da wir unsere geografische Ausdehnung auf die ganze Welt durch die Einführung zusätzlicher Rechenzentren in Australien, Europa und Nordamerika erweitert haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit SoftServe bei der Migration unserer Mikroservice-Schicht zum Amazon-Kubernetes-Service (Amazon EKS) und bei der Untersuchung der Angebote für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) von AWS zur Verbesserung unseres Produkts."

AWS ermöglicht zuverlässige, skalierbare und sichere Lösungen für Start-ups globaler Unternehmen. Um die nahtlose Integration und Bereitstellung dieser Lösungen zu unterstützen, hat AWS das AWS-Kompetenzprogramm ins Leben gerufen, um Kunden bei der Suche nach Beratungs- und Technologie-APN-Partnern mit umfassender Branchenerfahrung und Expertise zu unterstützen. Die SaaS-Kompetenzpartner von AWS helfen den Kunden, Reibungsverluste bei der Migration von Legacy-Anwendungen zu reduzieren, und schaffen die Grundlagen, die für die erfolgreiche Erstellung von SaaS-Lösungen auf AWS erforderlich sind. Sie schreiben auch Code für Produktionsanwendungen und entwerfen und implementieren End-to-End-Lösungsarchitekturen für Cloud-Native-Produkte auf AWS.

Die Cloud-fähigen Dienste von SoftServe begleiten Sie auf Ihrer SaaS-Reise von der Vision bis zur Ausführung und unterstützen die Schlüsselkompetenzen in den Bereichen rationalisierte Onboarding-Verfahren, Identitäts- und Zugriffsmanagement, Mandantenisolierung und Datenpartitionierung. Um mehr über SoftServes SaaS-Angebote auf AWS zu erfahren, besuchen Sie bitte www.softserveinc.com/en-us/aws-saas-enablement.

Über SoftServe

SoftServe ist eine digitale Behörde, die auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir enthüllen, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Software-Firmen Geschäfte machen. Mit unserer Expertise in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen, Software und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, die die Benutzer unserer Kunden erwarten.

SoftServe bietet offene Innovation von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis hin zur Entwicklung und Implementierung transformativer Produkte und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basiert auf einem einfühlsamen, auf den Menschen ausgerichteten Erfahrungsdesign, das die Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir versetzen Unternehmen und Software-Firmen in die Lage, Differenzierung (wieder) zu erkennen, die Lösungsentwicklung zu beschleunigen und in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu konkurrieren. Ganz gleich, wo Sie sich auf Ihrer Reise befinden.

Besuchen Sie unsere Website, unseren Blog oder unsere LinkedIn-, Facebook- und Twitter-Seiten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201027006231/de/

Contacts:

SoftServe

Paul Jones

Senior Manager, Analyst und Public Relations

pjone@softserveinc.com

512 796 7358